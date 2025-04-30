亞馬遜撇清「不會標註關稅價格」 川普大讚貝佐斯「是好人」

電商龍頭亞馬遜計畫在網站上標示商品價格中關稅成本（附加費），結果引發美國總統川普不滿，甚至致電亞馬遜創辦人貝佐斯。對此，川普29日證實，確實有與貝佐斯通話，並稱讚貝佐斯是個好人。

CNN報導引述2名白宮高階官員透露，川普親自致電貝佐斯，對亞馬遜打算在網站上部分商品價格旁標註美國關稅成本的報導表示不滿。

官員透露，「川普當然很生氣，為什麼一家市值數十億美元的公司要把成本轉嫁給消費者？」

隨後川普親自證實並表示，這通電話是一次「很好的通話」，稱「貝佐斯人很好，表現得很棒。他很快就解決了問題，是個好人。」

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）也在29日的記者會上高舉貝佐斯的照片，痛批這項做法是「具有敵意且政治性的行為」，並補充她稍早已就此事與川普總統討論過。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也呼應李維特的看法，強調若企業刻意讓消費者「誤以為」價格上漲是因關稅所致，這種行為本質上就是帶有敵意的操作。他直言：「這完全是胡說八道。10%的關稅根本不會對商品價格造成實質影響。唯一可能受影響的，是我們國內根本無法生產的東西，例如芒果。」

面對白宮的連番指責，亞馬遜發言人道爾（Tim Doyle）則出面澄清，表示相關計畫從未在亞馬遜主網站推動，僅於旗下平台 Amazon Haul 內部討論過，且尚未獲得任何批准。

在川普展開第二任期後，貝佐斯積極拉近與白宮的關係。他不僅親自祝賀川普勝選，還曾應邀赴白宮共進晚餐，釋出善意。

亞馬遜方面也展現高度合作，曾向川普的就職基金捐贈100萬美元，目前更著手製作一部聚焦第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的紀錄片，引發外界關注。

川普日前接受大西洋月刊（The Atlantic）專訪時，罕見稱讚貝佐斯「百分之百支持，非常不錯」，顯示雙方關係有所回溫。

然而根據彭博億萬富翁指數，自今年年初以來，貝佐斯個人財富已縮水約300億美元，部分原因與川普政府祭出的高額關稅及股市動盪有關。