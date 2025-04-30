白宮經濟顧問米倫面對專業投資人招架不住！ 目擊者：語無倫次

英國金融時報報導，白宮首席經濟顧問米倫（Stephen Miran）上周和債市主要投資人會面時，試圖安撫市場信心，但效果適得其反。

知情人士向金融時報透露，白宮經濟顧問委員會主席米倫上周五在白宮艾森豪行政辦公大樓和多家大型避險基金及重要機構投資人代表會談。部分與會人士認為，這場會議未能收到良好溝通之效，兩人形容米倫對關稅和市場的說法「語無倫次」或「答非所問」，其中一人更直言他「無力招架」。

對這次開會知情者說：「米蘭一被問問題，就亂了方寸。當你面對的是一群高專業的聽眾，論點很快就會被拆穿。」

川普4月2日宣布全面祭出「對等關稅」後，美國公債遭到大舉拋售。他隨後又宣布關稅暫緩90天，市場稍見穩定，但投資人仍高度警戒。

美國10年期公債殖利率周二報4.17%，低於4月11日的高點4.59%。殖利率和債券價格呈反向變動。

與會人士表示，米倫在會中幾乎未能安撫市場動盪所引發的疑慮，反而重申政府一貫立場，強調關稅對美國貿易夥伴的傷害將大於對美國消費者的影響。

米倫也表示，關稅的主要目的並非為了創造財政收入，儘管額外收入可以視為附帶效益。

米倫任職白宮前，曾撰文主張推動所謂的「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago Accord），藉此讓全球市場在貿易和地緣政治上更符合美國利益。

米倫的主張是以「美元身為主導儲備貨幣地位是一種負擔」為出發點。去年11月他曾在一篇廣為流傳的報告中闡述這類主張。其中包括：讓美元走弱，以及將美國公債持有者納入資助美國國防支出的機制，作為換取美方安全保障的條件之一。

本月稍早，米蘭在哈德遜研究所發表演說，雖未明確主張建立新的全球貨幣協議，但提到匯市受到「扭曲」，並指出「提供儲備資產也會產生一些不幸的副作用」。

他提出的解方包括：各國應接受美方課徵關稅而不報復，或乾脆「直接開支票給美國財政部，協助我們資助全球公共財」。

債券投資人對此說法，以及川普政府的新關稅政策都感到不安。債券價格下跌和美元走貶，反映投資人認為美國扮演市場避風港的地位面臨壓力。

知情人士表示，米倫最近和投資人會晤時，已逐漸和他2024年報告的主張保持距離。「他現在是全面退縮的狀態。」