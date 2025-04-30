川普關稅衝擊！物流巨頭UPS裁員2萬人、通用汽車推遲法說會

美國總統川普貿易戰的影響進一步衝擊企業界，物流巨擘優比速（UPS）今天宣布為降低成本將裁員2萬人，通用汽車（GM）則因應貿易政策可能變動，推遲投資人電話會議。

總部位於底特律（Detroit）的通用汽車、美國番茄醬大廠卡夫亨氏食品（Kraft Heinz）和瑞典家電製造商伊萊克斯（Electrolux）等知名企業今天紛紛撤回或下修2025年財測，進一步證明混亂的貿易政策正在嚴重打擊企業長期規劃的能力。

路透社所做分析顯示，全球約有40間企業在今年第一個財報季的前兩週撤回或下修業績展望。

伊萊克斯執行長費林（Yannick Fierling）向路透社表示：「每項單一預測都失準。如果有人說他們在關稅影響下還能做出展望，我會很訝異。」

川普4月初祭出全面性關稅措施，引發全球股市拋售潮，促使投資人減少持有通常屬於避險資產的美元和美國公債，不過白宮後來又數度更改相關關稅決策。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天試圖安撫消費者和投資人，指出川普會宣布削減原定汽車零件關稅，以避免對零件和製造零件的原料雙重課稅。他也宣傳政府的減稅與鬆綁監管計畫，以提升外界信心。

然而，企業高層愈來愈擔心川普搖擺不定的貿易政策重創消費者和企業情緒，讓人擔憂即使大幅取消關稅措施，過去幾個月所造成的傷害也難以輕易彌補。

美國職缺數3月大幅減少，經濟評議會（TheConference Board）4月的消費者信心指數也跌至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來最低點。

優比速執行長托梅（Carol Tome）在公司財報電話會議中表示：「世界100多年來從未面臨如此巨大的潛在貿易衝擊。」

根據路透社民調，美國第一季國內生產毛額（GDP）數據預計明天將落在疲弱的0.3%。

通用汽車和富豪汽車（Volvo Cars）今天加入美國航空業者達美航空（Delta Air Lines）、電腦配件製造商羅技（Logitech）和酒精飲料大廠帝亞吉歐（Diageo）行列，放棄原本的公司展望。

由於預期貿易政策會出現變化，通用汽車將原定今天上午進行的財報電話會議推遲到5月1日進行。

路透社指出，關稅措施預計將使美國汽車漲價數以千計美元，進而壓低需求，並對原本已面臨電動車轉型放緩困境的汽車產業帶來更多壓力。