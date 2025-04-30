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首個談成貿易協定的國家是它？川普說將和這國敲定協議

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普29日舉行就職滿百日慶祝大會。路透
美國總統川普29日舉行就職滿百日慶祝大會。路透

美國總統川普周二（29日）表示，與印度的關稅談判「進展順利」，他認為美國將與印度達成貿易協議。

川普周二在白宮外對記者簡短談話時表示：「我認為我們將與印度達成協議。」「正如你所知，（印度）總理三周前就來過這裡，他們希望達成協議。」印度總理莫迪在2月底訪問了白宮。

稍早，美國商務部長盧特尼克才透露，川普政府已達成首個貿易協議，尚待對方政府批准，但拒絕透露是哪個國家。他說，「我有一個協議完成了…但我需要等對方的總理（prime minister）與國會批准」，並表示預期很快會獲得同意。

由於盧特尼克提到「總理」一詞，而印度正好是以總理為政府領導人及最高時權者，不免令人推測印度很可能是首個與美國談成貿易協定的國家。不過，日本也以首相（prime minister）為政府領導人，因此也不能排除有可能是第一個談成的國家。

川普談話不久前，美國財長貝森特表示，美國「非常接近達成與印度的協議」。他在白宮記者會上表示，美國政府還與日本針對可能達成的貿易協議進行了「實質協商」，與南韓的「協議框架」也可能同時進行。

貝森特28日表示，首批達成貿易協議可能會在本周或下周公布，「我會猜，印度可能是我們簽署的第一批協議之一」。

川普 關稅

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