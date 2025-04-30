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台灣登白宮事實清單 川普稱黃仁勳「是我朋友」

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
Nvidia執行長黃仁勳1月曾到白宮會見川普總統。（路透）
Nvidia執行長黃仁勳1月曾到白宮會見川普總統。（路透）

美國總統川普執政滿百日，白宮29日舉行記者會宣傳經濟政績，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，川普上台以來，美國已增加34.5萬份工作，並指出，川普政府已經吸引逾5兆美元的投資。

白宮29日也公布「事實清單」（Fact Sheet），指各國也承諾投資美國，包括阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）承諾在下一個十年投資美國1.4兆美元、沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）承諾在接下來4年投資美國6000億美元、日本也宣布投資美國一兆美元，而台灣也承諾強化對美投資。

川普29日則於美國密西根州的馬科姆在社區學院（Macomb Community College）發表執政百日演說；川普指出，因為關稅，數兆美元的投資湧入美國，包括蘋果公司將在美國生產製造，而非中國大陸；川普也再度提到輝達（Nvidia）和台積電等，指他們都將投資美國；川普還稱黃仁勳是他的朋友。

美國白宮29日公布「事實清單」（Fact Sheet），指各國承諾投資美國，其中也包括台灣承諾強化對美投資。圖／翻攝美國白宮網站
美國白宮29日公布「事實清單」（Fact Sheet），指各國承諾投資美國，其中也包括台灣承諾強化對美投資。圖／翻攝美國白宮網站

川普 關稅 黃仁勳

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