台灣登白宮事實清單 川普稱黃仁勳「是我朋友」

美國總統川普執政滿百日，白宮29日舉行記者會宣傳經濟政績，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，川普上台以來，美國已增加34.5萬份工作，並指出，川普政府已經吸引逾5兆美元的投資。

白宮29日也公布「事實清單」（Fact Sheet），指各國也承諾投資美國，包括阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）承諾在下一個十年投資美國1.4兆美元、沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）承諾在接下來4年投資美國6000億美元、日本也宣布投資美國一兆美元，而台灣也承諾強化對美投資。