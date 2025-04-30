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美元全面上揚！受川普汽車關稅減徵所提振
美元周三全面上漲，受到川普政府減輕汽車關稅的激勵。有調查數據顯示通膨預期逼近一年高位之後，歐元下跌。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.2%至99.237。美元兌日圓升值0.2%，至142.28，此前周一貶值1.2%。
歐元兌美元貶值0.3%，至1.1384；歐洲央行表示，3月歐元區消費者通膨預期接近一年高點。
美國總統川普簽署行政命令，避免汽車關稅被重覆課徵，以降低關稅對汽車製造商造成的經濟衝擊。
美元也受益於月底買盤，在川普宣布對等關稅導致美國股市和債市在4月遭到大規模拋售之後，投資人尋求調整投資組合。
瑞銀集團外匯策略師Vassili Serebriakov說：「這一定程度上和關稅減徵有關，比如汽車零組件關稅可扣抵。美元近來在股市上漲時也往往表現較好，可能也是原因之一。」
不過受到關稅疑慮影響，美國4月消費者信心指數降至近五年低點。職位空缺數降至9月份以來最低。
加拿大自由黨以微弱優勢四度贏得大選之後，美元兌加幣升值0.1%，至1.3844。
英鎊兌美元從三年高點回落，下跌0.3%，至1.3404。
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