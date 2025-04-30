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盧特尼克在台積亞利桑那廠受訪：已和一國談妥貿易協議

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
盧特尼克說，川普政府動員起來，要便利企業在美國設廠。路透
盧特尼克說，川普政府動員起來，要便利企業在美國設廠。路透

美國商務部長盧特尼克周二透露，川普政府已達成頭一個貿易協議，只是尚未完全定案，但他不願拒絕透露是哪一個國家。盧特尼克特別選在台積電（2330）亞利桑那州廠區受訪，頗有替美國總統川普執政百日宣揚政績的意味。

CNBC主持人《The Exchange》主持人蘇利文（Brian Sullivan）開場白便說到，他們安排來這裡訪談正是因為台積電周二早上剛拿到施工許可，幾個小時內就已經開始動工。盧特尼克對此表示，川普政府整個動員起來，「有公司願意在美國設廠，但程序太繁瑣，許可太慢，法規拖很久，什麼事都卡住。我們就是要打破這些障礙，把事情推動起來。你今天看到的狀況就是他們需要幾項施工許可，我們火速搞定，現在他們已經開工了。這就是我們要的效果：讓人動起來，讓工廠馬上蓋起來」。

談到台積電，盧特尼克指出，川普政府和前任拜登所推晶片法的差別在於，拜登政府當初透過晶片法案給了這家公司60億美元補助，來蓋總值600億美元的工廠，等於出了10%代價來配合，但川普政府說服台積電再投資1,000億美元，也就是一共三座廠，加上兩座先進封裝廠。

盧特尼克表示，在全盤的政策考量裡，國安才是關鍵。「如果我們不生產晶片，就無法製造無人機保護自己，無法製造戰機保護自己。沒有足夠的晶片，我們什麼都做不了」。

盧特尼克接受專訪，地點就選在台積電亞利桑那廠的施工現場：「我這裡有一個協議已經百分之百談妥，但還得等對方總理和國會批准，我預期很快就會通過。」

對於盧特尼克的說法，美國財政部長貝森特未正面回應是否已有國家達成協議。

貝森特在福斯新聞說：「我不會搶在總統之前說話，事情沒有正式宣布之前都不算定案……我們應該等著聽川普總統接下來幾天的宣布。」

盧特尼克在CNBC受訪時倒是表明，他本人並未直接處理和中國大陸的談判，這部分屬於財政部長貝森特的權責。他說：「我的工作重點是處理與其他國家的貿易協議。」

台積電 川普 晶片 關稅

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