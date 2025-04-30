川普：145%關稅是中國自找的 中國可能會吞下那些關稅

美國總統川普表示，中國大陸被加徵高關稅是「自找的」，他還認為北京當局可以找到辦法來減少他們對美國消費者的衝擊。

川普周二（29日）接受ABC News採訪時說：「你不知道中國會不會吞下它。中國是可能會吞下那些關稅的。」「以前中國一年賺1兆美元。他們對我們的剝削到了無人能及的地步。這世界上幾乎每個國家都在剝削我們。他們再也沒辦法這樣做了。」

川普表示，他不認為美國消費者的日子會難過，不過他坦承對許多中國商品加徵145%關稅，幾乎等同於實施貿易禁運。

川普說：「那很好。他們活該。」

就在川普態度再次轉為強硬的幾天前，美國官員還曾放出消息，表示尋求修復受損的對中貿易關係，並敦促中國官員主動開啟談判。

華爾街日報上周報導，川普政府考慮在五年內逐步降低對中國關稅，而白宮官員表示這一減免方案已擺在談判桌上。川普當時也對媒體表明，他願意大幅削減關稅，而且只要談判敲定結果，中國會「安然無恙」。

儘管美國高層官員多次預測，中國將被迫坐上談判桌，但雙方尚未開始磋商。

美國財長貝森特在周二稍早表示，中國可能因為關稅而損失1,000萬個就業機會，但他拒絕透露兩國之間是否在進行任何具體的談判。

貝森特說：「我不會再說什麼誰在跟誰談的細節，但就像我說的，我相信對於中方而言，這些關稅是不可持續承受的。」

川普向ABC News表示，美國民眾不該對他的關稅政策感到意外，因為這些關稅是解決貿易逆差和振興國內製造業的必要之舉。

川普說：「我在競選時都說過這些了。我說了，將會有一段過渡期，我們被全世界的每一個國家敲竹槓了。」