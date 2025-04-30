川普簽署行政命令 調降部分汽車關稅
美國總統川普（Donald Trump）今天簽署行政命令，調降美國政府本月稍早實施的多項「疊加」汽車關稅，目的是降低關稅對汽車製造商造成的經濟衝擊。
法新社報導，美國商務部一名官員表示，此舉意味汽車製造商將不會同時被課徵25%進口車關稅和25%鋼鋁關稅。該官員補充說，這些措施將使產業有時間把供應鏈遷到美國。
美國財經媒體CNBC報導，川普今天說道：「我們只是想在這一小段過渡期幫助他們（汽車製造商），若他們無法取得零組件，我們不想要懲罰他們。」
同時，汽車產業正奮力應付監管政策不確定性和關稅造成的額外成本。
在川普降低汽車關稅之前，汽車製造商和汽車政策團體持續遊說川普政府減免部分關稅，尤其是多重關稅產生的「疊加」效應。
代表汽車經銷商、供應商及幾乎所有主要車廠的團體指出，即將實施的關稅可能對美國汽車生產造成危害，許多汽車供應商已「陷入困境」，將無力負擔額外增加的成本，這個情況將會導致更廣泛的產業問題。
在川普簽署行政命令後，汽車製造商對這項預料中的舉措表示讚賞，但他們持續面臨成本激增問題。
福特汽車（Ford）執行長法利（Jim Farley）今天透過電郵聲明表示：「福特汽車樂見並讚賞川普總統做的這些決定，這有助於減輕關稅對汽車製造商、供應商及消費者帶來的衝擊。」
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