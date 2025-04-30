快訊

美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

路透：中國已豁免美國乙烷125%進口關稅

中央社／ 新加坡29日綜合外電報導

路透社引述2名知情人士說法報導，中國已豁免4月稍早對美國乙烷（ethane）徵收的125%進口關稅

此舉將使進口美國乙烷用於石化產品生產的中國企業減輕壓力，並對含有乙烷成分的天然氣凝析液（NGL）提供了出口途徑；NGL是美國開採頁岩氣過程中產生的副產品。

因事涉敏感拒絕公開姓名的消息人士說道，中國已在近日豁免美國乙烷的進口關稅。其中一人表示，豁免消息尚未對外公布。中國商務部和中國海關當局未立即回覆路透社的置評請求。

路透社上週披露，製藥、航太及半導體領域的部分進口產品也已獲得關稅豁免，此時北京正努力降低中美貿易戰帶來的經濟衝擊。

中國本月稍早調高對乙烷在內美國進口商品的關稅至125%，回擊美國總統川普（Donald Trump）單獨對中國輸美商品課徵高關稅一事。

根據美國能源情報署（US Energy InformationAdministration，EIA），中國囊括了美國乙烷的近半數出口；美國2024年的乙烷出口量，達到創紀錄的每日49萬2000桶。

EIA預估，在今年和2026年，美國乙烷出口將分別增至每日53萬桶和63萬桶。

川普 關稅

延伸閱讀

南市赴美拓銷蘭花 議員酸關稅不夠高？農局說出國前會先研議

虧待盟友 川普：對台日韓無需致歉

關稅談判進度「日韓皆有進展」 美財長未提台灣

大選勝出 加國總理卡尼：美不會擁有加拿大

相關新聞

關稅談判進度「日韓皆有進展」 美財長未提台灣

美國川普政府正就對等關稅與各國談判，美國財政部長貝森特廿九日表示，美國與印度已經非常接近達成貿易協議，與南韓和日本談判都...

虧待盟友 川普：對台日韓無需致歉

美國總統川普將在當地時間廿九日迎來就職百日，他日前接受大西洋月刊專訪於廿八日刊出，川普在訪談中霸氣表示他第二任期「治理美...

拉攏金磚國 王毅：退縮只讓霸凌者得寸進尺

美中關稅戰升高，中國大陸外長王毅當地時間廿八日在巴西里約熱內盧出席金磚國家外長會晤時，痛批美國大搞單邊主義、本國優先，將...

美財長：首批貿易協議 最快本周公布 印度可能列第一波簽署國

美國財政部長貝森特表示，美國許多貿易夥伴都已提出「非常好的提案」，以避開美國關稅，總統川普將「密集參與」與15-18個重...

美媒專訪談盟友待遇 川普：不需向台、日、韓道歉

川普在就職百日前接受大西洋月刊（The Atlantic）專訪，報導於28日刊出，他在訪談中霸氣表示第二任期的自己「治理...

川普送禮汽車業 零組件降稅

美國商務部長盧特尼克證實，美國總統川普29日會宣布調降部分用於美國生產汽車的進口零組件關稅，並避免對外國製汽車重複課徵關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。