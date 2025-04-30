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虧待盟友 川普：對台日韓無需致歉

聯合報／ 記者顏伶如、編譯盧炯燊／綜合報導
川普上任首100日到來，將美國經濟從世界羡慕推向危機邊緣。（美聯社）
川普上任首100日到來，將美國經濟從世界羡慕推向危機邊緣。（美聯社）

美國總統川普將在當地時間廿九日迎來就職百日，他日前接受大西洋月刊專訪於廿八日刊出，川普在訪談中霸氣表示他第二任期「治理美國和全世界」，對於台灣、日本和南韓質疑川普政府對待盟友的方式，他認為無需致歉，「那些國家靠著犧牲美國變得繁榮」。

川普是在四月廿四日接受訪問。他表示，「我在第一任期做了兩件事，治理國家和生存。在第二任期，我治理國家，還有這個世界」。

被問及台灣、日本和南韓是否質疑作為美國盟友的待遇時，川普回答說，美國長期受到其他國家惡劣對待，美國不需要向任何國家道歉，那些國家的繁榮是建立在犧牲美國之上，「我要保護美國」。

這個訪問的發表，正值他返回白宮一百天前夕，多個民調都顯示他的支持率下跌，其中華盛頓郵報民調顯示，他的支持率已跌至百分之卅九。

因此即使面對支持率大跌，川普仍然說，「考慮到我所做的事情，我感覺很開心，其實這都是嚴肅的事」。

談到政府大規模驅逐行動可能誤把美國公民驅逐出境時，川普回應：「世界上絕不會有完美的事。」

除此之外，川普在訪問中也讚賞科技富豪祖克柏與貝佐斯「很棒」，稱彼此在他的第二任期內變得更加親近，因為他們「更表現出尊重，也許是一開始他們不認識我，現在他們了解了」。

川普在訪問中也被問到尋求第三次總統任期的可能性。儘管憲法明確規定只能當選兩次總統，但川普一直有這個想法。川普的回應是，他還沒有要求司法部研究再讓他參選的合法性，但他對此持開放態度。

川普也在訪問中簡單回應國防部長赫塞斯在通訊軟體Signal洩密事件，川普說，「我想他會搞定，我才剛和赫塞斯談過，是一次正面的談話」。

川普 關稅

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