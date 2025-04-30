美財長：與韓國關稅協商已初具輪廓

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天在記者會上表示，與韓國的關稅協商「輪廓已逐漸清晰」，至於是否可能在6月的韓國總統大選前達成結論，他表示韓方希望能在選舉前談定架構。

貝森特在美國時間29日上午召開記者會，說明總統川普上任100日經濟成果，對於與韓國、日本、印度等亞洲國家的協商結果發表時程。貝森特稱「他們是在協商上最積極合作的」，但並未提及與韓國的具體協商內容。

由於韓國6月3日將舉行下屆總統大選，日本也將在7月舉行參議院議員選舉，被問及是否可能因為政治日程影響協商進度，貝森特表示，韓日政府都希望能在選舉前談好協商架構，以證明現任政府在與美國的協商順利進行，可以確認韓日政府希望在解決協商問題後再投入選舉的意志。

貝森特與美國易代表葛里爾（Jamieson Greer）24日在華府與韓國副總理兼企劃財政部長崔相穆、產業通商資源部長安德根舉行2+2會談，韓方提出「7月方案」，意指目標在對等關稅延後90天期間內、也就是7月8日前廢除美國預計對韓國徵收的對等關稅。

對於是否有機會在總統大選前完成協商，韓國產業通商資源部次官（副部長）樸成澤（Park Sung-taek）告訴媒體，要在5月底或6月初敲定全面貿易協議，「理論上不可能」。