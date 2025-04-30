關稅談判進度「日韓皆有進展」 美財長未提台灣

美國川普政府正就對等關稅與各國談判，美國財政部長貝森特廿九日表示，美國與印度已經非常接近達成貿易協議，與南韓和日本談判都有進度，但貝森特沒有提及台灣，也不願談論美國是否正在與中國大陸談判貿易協議。

美國總統川普執政滿百日，白宮廿九日舉行記者會宣傳經濟政績，貝森特在記者會中被問及美國與各國的談判進度，他說，副總統范斯日前訪問印度，與印度總理莫迪達成非常好的進展；他預見美國與印度可能在近期宣布貿易協議。

貝森特也說，他也可以預見美國與南韓達成貿易協議的輪廓，並指美國與日本已有非常密切的討論。

貝森特指出，美國與印度非常接近達成貿易協議，由於印度有非常高、非常多的關稅，談到貿易不平衡時，比較容易談判。

貝森特並未提到台灣，也拒絕透露美國是否正直接與中國大陸談判貿易協議。

貝森特說，「我們不會談論誰與誰對話。隨著時間推移，我們將看到，中國無法承受我們對中國課徵的關稅」。他說：「他們向我們出售的商品，幾乎是我們向他們出售商品的五倍，因此他們有責任取消這些關稅。」

貝森特說，他看到資料顯示，如果高關稅持續下去，中國大陸將流失一千萬個工作；就算關稅減少，中國大陸也可能流失五百萬個工作。

川普上周接受時代雜誌採訪時聲稱，大陸國家主席習近平給他打過電話，但遭中方否認。貝森特被問到這個問題時說，「管理電話總機」不是他的工作。

另外，根據報導，電商亞馬遜計畫在網站上的產品價格旁，標示川普政府的關稅對價格、成本的影響；白宮新聞秘書李維特表示，她與川普通話談到此事，認為亞馬遜的行為有敵意且具政治性，質疑亞馬遜為什麼不在拜登政府執政、通膨升至高點的時候做這樣的事情？

李維特也說，她對亞馬遜的行為不感到意外，因為根據路透報導，亞馬遜與中國宣傳機構合作。

李維特說，這就是為什麼美國民眾應該購買美國製品的原因之一，也是為什麼川普政府致力於讓關鍵供應鏈回流美國、強化美國製造。