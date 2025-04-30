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美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

川普送禮汽車業 零組件降稅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國商務部長盧特尼克證實，美國總統川普29日會宣布調降部分用於美國生產汽車的進口零組件關稅，並避免對外國製汽車重複課徵關稅，以減緩汽車關稅帶來的衝擊。美聯社
美國商務部長盧特尼克證實，美國總統川普29日會宣布調降部分用於美國生產汽車的進口零組件關稅，並避免對外國製汽車重複課徵關稅，以減緩汽車關稅帶來的衝擊。美聯社

美國商務部長盧特尼克證實，美國總統川普29日會宣布調降部分用於美國生產汽車的進口零組件關稅，並避免對外國製汽車重複課徵關稅，以減緩汽車關稅帶來的衝擊，在二度上任滿100天之際送給汽車業一份大禮，也成為川普政府最近在關稅政策展現彈性的又一例證。

盧特尼克由白宮發出的新聞稿說：「川普總統正和國內汽車製造商和偉大的美國勞工建立重大夥伴關係」「這項交易是川普貿易政策一大勝利，既獎勵在美國製造的企業，也為承諾在美投資、擴大國內產能的製造商提供緩衝空間。」

川普29日將在底特律三大車廠所在的密西根州，舉行慶祝二度上任屆滿百天活動。

此前華爾街日報（WSJ）報導，已繳付25%汽車進口關稅的汽車製造商，不必再另外支付25%鋼鋁關稅和其他進口產品關稅，且溯及既往，也就是說業者可申請退還已繳納的關稅。

報導說，川普政府也將調整針對進口汽車零件關稅措施。原訂5月3日生效、稅率同樣為25%的進口零組件關稅，將允許車廠申請相當於每輛美國製汽車價值3.75%的退稅，為期一年；第二年退稅幅度降至2.75%，之後將逐步取消。

知情人士表示，這些措施是讓車廠獲得更多時間，把零組件供應鏈遷回美國。

車廠必須向政府提出申請以領取退稅，但目前尚不清楚相關資金來源。白宮官員稍後證實這個消息，並表示相關措施會在29日宣布。

通用汽車執行長芭拉和福特執行長法利都對將公布的政策調整表達支持。

川普 關稅

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