美媒專訪談盟友待遇 川普：不需向台、日、韓道歉

川普在就職百日前接受大西洋月刊（The Atlantic）專訪，報導於28日刊出，他在訪談中霸氣表示第二任期的自己「治理美國和全世界」，對於台灣、日本和南韓是否質疑川普政府的對待方式，他認為無需致歉，「那些國家靠著犧牲美國變得繁榮」。

川普表示，「我在第一任期做了兩件事，治理國家和生存」，並稱當時有一堆腐敗分子，應是暗示曾對他展開調查的檢察官。接著他說：「在第二任期，我治理國家，還有這個世界。」

南韓NEWS1引述大西洋月刊指出，被問及對於台灣、日本和南韓是否質疑作為美國盟友的待遇時，川普回答美國長期受到其他國家惡劣對待，不需要向任何國家道歉，那些國家的繁榮是建立在犧牲美國之上，「我要保護美國」。

川普也讚賞科技富豪祖克柏與貝佐斯「很棒」，稱彼此在第二任期變更親近。」