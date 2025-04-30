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美財長：首批貿易協議 最快本周公布 印度可能列第一波簽署國

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國財政部長貝森特。(路透)
美國財政部長貝森特。(路透)

美國財政部長貝森特表示，美國許多貿易夥伴都已提出「非常好的提案」，以避開美國關稅，總統川普將「密集參與」與15-18個重要貿易夥伴量身打造的貿易協議，印度可能是首批達成協議國家之一。

他也認為，美中貿易戰能否降溫，將由中國大陸決定。

貝森特28日表示，首批達成貿易協議可能會在本周或下周公布，「我會猜，印度可能是我們簽署的第一批協議之一」，美國也已和日本舉行非常實質的協商，並已與其他亞洲貿易夥伴討論，很多亞洲國家都提出降低關稅和非關稅壁壘的良好提案，美國可能未來幾天公布和南韓的「諒解協議」。

他之後接受CNBC訪問時說，川普將「密集參與」與15-18個重要貿易夥伴各自量身打造的貿易協議，但近期能達成原則協議將很重要。財政部發言人拒絕提供目前協商中的進一步細節。

貝森特上周已在國際貨幣基金（IMF）與世界銀行春季年會多國訪美期間，舉行數十場協商，他29日出席白宮記者會說明川普二度上任百日政績時，可能會提供更多說明。

他說，美中關稅戰是否降溫得由大陸決定，「因為他們賣給我們的東西，比我們賣給他們的多五倍，因此這些120%、145%的關稅無法持續」。

貝森特指出，大陸最近豁免部分美國產品於報復性關稅，顯示北京希望讓貿易緊張降溫，美國很節制，沒有禁運大陸豁免的產品。他被問到是否打算致電大陸財長啟動協商時回答，「我認為從中方角度來看難以為繼，所以或許他們有一天會打電話給我」。

貝森特指稱，歐洲國家可能對貿易緊張開始以來的歐元強勢「陷入恐慌」，「各位將看到（歐洲央行）開始降息，試著壓低歐元」，「歐洲不想要強勢歐元，我們有強勢美元政策」。從1月初以來，歐元對美元升值將近10%。

川普 關稅

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