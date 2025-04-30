拉攏金磚國 王毅：退縮只讓霸凌者得寸進尺

美中關稅戰升高，中國大陸外長王毅當地時間廿八日在巴西里約熱內盧出席金磚國家外長會晤時，痛批美國大搞單邊主義、本國優先，將自身利益凌駕於國際公利上。王毅並稱，現行國際體系支撐著世界的穩定與繁榮，美國作為這個體系的最大受益者卻正在走向它的反面，「如果選擇默不作聲、妥協退縮，只會讓霸凌者得寸進尺」。

大陸外交部昨晨發布新聞稿，王毅在金磚國家外長會晤時就堅持多邊主義、維護多邊貿易規則闡明中方立場。他指出，維護多邊貿易規則是當前最緊迫的課題。貿易的本質是優勢互補、互利共贏，不是誰吃虧、誰占便宜的算計，更不能成為實現一己私利的工具。

王毅指控美國，長期從自由貿易中大量獲益，現在竟拿著關稅當籌碼向各國漫天要價。他告訴金磚國家外長，「如果選擇默不作聲、妥協退縮，只會讓霸凌者得寸進尺」。他呼籲金磚國家應共同反對一切形式的保護主義。金磚國家作為新興力量的代表，應當堅持團結合作。

大陸外交部昨日發布一則中英雙語影片：「不跪」（Never kneel down！) ，強調向霸權低頭就如同飲鴆止渴，只能陷入更加深重的危機。歷史已證明，妥協退讓難求網開一面，卑躬屈膝終致步步緊逼。影片稱，「中國不跪！因為我們深知，以鬥爭求合作則合作存，以妥協求合作則合作亡」。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨稱，前述影片能幫助各方更好地理解中方的立場。這場關稅戰是美方發起的，如果美方想通過對話談判解決問題，就應停止威脅施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上和中方展開對話。

針對中方已停止接收美國波音客機，大陸商務部新聞發言人昨稱，美方揮舞關稅大棒嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，擾亂國際航空運輸市場。中國大陸相關航空公司、美國波音公司都深受其害。中方願繼續支持兩國企業開展正常的商業合作，希望美方能傾聽企業的呼聲，為企業正常貿易投資活動創造穩定可預期的環境。