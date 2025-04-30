美財長：亞洲國家積極協商關稅 美國印度快達成協議

中央社／ 華盛頓29日專電

美國總統川普祭出對等關稅，各國把握90天暫緩期與美談判。美國財長貝森特今天表示，亞洲國家在談協議方面的態度最為積極；美國與印度快達成協議，預計會有一些相關宣布，美國與韓國的協議正逐漸成形，也和日本進行了實質會談。

川普（Donald Trump）2.0上任100天，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今早與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）一同在白宮開記者會，說明川普政府經濟方面的政績。

對於媒體問及美國與亞洲國家達成關稅協議的進度，貝森特表示，亞洲的貿易夥伴及盟友在談協議方面的態度最為積極，美國副總統范斯（JD Vance）上週訪問印度，拜會印度總理莫迪（Narendra Modi），取得「非常好的進展」，預計會有一些關於印度的宣布。另外，美國和韓國的協議正在逐漸成形，也和日本進行了實質的會談。

貝森特昨天告訴美國媒體，「推測印度將會是首批與我們（美國）簽署貿易協議的其中一國」，與其他亞洲貿易夥伴的討論也進展順利。他還透露，第一個這樣的貿易協議可能在這週或下週出爐。

他今天被問到此事時表示，美國和印度快達成協議。和印度談判比許多其他國家還容易些，這是因為他們的關稅很高且項目眾多，「直接處理關稅問題，簡單許多」，非關稅貿易壁壘則比較不容易察覺。

貝森特說：「我認為和印度的談判正順利進行。」

此外，對於美國和中國是否有針對關稅進行對話，貝森特回應表示，「我們不會評論是誰和誰在對話」，但他認為，隨著時間推進，中國的關稅措施無法持久。

川普重返白宮以來狂揮關稅大刀，2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，但隨後又宣布，原訂9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。

不過，經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累計關稅甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。

美中關稅戰之際，川普上週接受「時代雜誌」（TIME）專訪，根據刊出的內容，川普表示，他的政府正與中國談判，以達成關稅協議，中國國家主席習近平已打電話給他。對此，中國外交部發言人郭嘉昆昨天回應，中美兩國元首「最近並沒有通話」，中美雙方最近也沒有針對關稅問題進行任何磋商或談判。

川普 關稅

延伸閱讀

川普喊話：美國即將發大財！網酸川導「貨出得去 人進得來 美國發大財」

貿易戰態度軟化？傳川普擬豁免「部分汽車關稅」亞股多收高

民調80年來最差…川普上任百日施政表現曝光 五大「關鍵數字」全說了

日本自民黨高層擔憂 川普關稅恐影響亞洲安全

相關新聞

美財長貝森特：美國與印、韓、日貿易談判都已獲進展

美國財政部長貝森特29日表示，美國與印度、南韓及日本之間的貿易談判都已獲得進展。

親曝關稅談判進展！美財長稱與印日韓討論順利 未提及台灣

針對美國提出的對等關稅，美國正與各國談判，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）29日表示，美國與印度非常接近...

擬標關稅對成本、價格影響 白宮批亞馬遜：有敵意的政治行為

根據報導，電商亞馬遜（Amazon）計畫在網站上的產品價格旁，標示川普政府的關稅對價格、成本的影響；美國白宮29日稱，這...

運輸公司馬士基因應關稅衝擊 改用小船縮減美中航線運力

彭博資訊引述電子郵件聲明說，馬士基（Maersk）正將大型船隻更換為小型船隻，以有效縮減大陸至美國貿易航線的運力...

關稅戰看衰大陸！美財長：陸方恐失去1千萬份工作

美國總統川普執政滿百日，白宮29日舉行記者會宣傳經濟政績，指川普上台以來，美國已增加34.5萬份工作；美國財政部長貝森特...

不想承擔罵名？網頁展示漲價商品「關稅成本」 白宮怒批亞馬遜：有敵意

Punchbow News報導，知情人士透露，亞馬遜將在近期呈現川普關稅對每項商品增加的成本，顯示這家美國電商巨擘不想承...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。