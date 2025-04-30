亞馬遜據報擬標示關稅成本 白宮痛批：政治化行徑
美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）據報導擬在商品總價旁，標示因關稅產生的商品成本。白宮今天痛批這項作法是「有敵意且政治化的行徑」。
美國政治新聞網站「酒杯新聞」（PunchbowlNews）報導，亞馬遜很快就會開始在商品總價旁，顯示有多少成本來自於關稅。該報導未提及其它細節，亞馬遜代表則未立即置評。
白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天告訴記者：「這是亞馬遜有敵意且政治化的行徑。當拜登政府使通膨升至40年來最高水平時，亞馬遜為何不這麼做？」
此外，李威特也嚴厲批評亞馬遜過去與中國的關係。她指出，亞馬遜此舉不令人意外，因為路透社2021年曾報導亞馬遜與「中國宣傳機構」合作。
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