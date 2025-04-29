親曝關稅談判進展！美財長稱與印日韓討論順利 未提及台灣

針對美國提出的對等關稅，美國正與各國談判，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）29日表示，美國與印度非常接近達成貿易協議。貝森特並指出，美國與南韓和日本都有進度，但沒有提及台灣。

美國總統川普執政滿百日，白宮29日舉行記者會宣傳經濟政績，貝森特在記者會中被問及美國與各國的談判進度，他說，副總統范斯日前訪問印度，與印度總理莫迪達成非常好的進展；他預見美國與印度可能在近期宣布貿易協議。

貝森特也說，他也可以預見美國與南韓達成貿易協議的輪廓，並指美國與日本已有非常密切的討論。

貝森特指出，美國與印度非常接近達成貿易協議，由於印度有非常高、非常多的關稅，所以談到貿易不平衡時，比較容易談判。他認為，非關稅障礙更為複雜，也比較難偵測到。