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運輸公司馬士基因應關稅衝擊 改用小船縮減美中航線運力

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
彭博資訊報導，為因應關稅衝擊，馬士基（Maersk）正將大型船隻更換為小型船隻，以有效縮減大陸至美國貿易航線的運力。路透
彭博資訊報導，為因應關稅衝擊，馬士基（Maersk）正將大型船隻更換為小型船隻，以有效縮減大陸至美國貿易航線的運力。路透

彭博資訊引述電子郵件聲明說，馬士基（Maersk）正將大型船隻更換為小型船隻，以有效縮減大陸至美國貿易航線的運力。

馬士基表示，目前不會變更其跨太平洋航線的定期航班，但這位貨櫃運輸巨人說：「我們將繼續優化我們的網絡利用率，例如，以小型船隻取代大型船隻，以便更符合中美航線某些類別的當前需求。」

馬士基指出：「我們的客戶目前正在採取各種方法來因應美國課徵進口關稅所造成的不確定性。」「有些繼續按計畫出貨，有些考慮從其他市場出貨或將貨物運往其他市場，有些則選擇延遲出貨，將貨物存放在原產地，等待未來情況獲得解決。」

川普 美國 航線 關稅

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