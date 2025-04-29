關稅戰看衰大陸！美財長：陸方恐失去1千萬份工作

美國總統川普執政滿百日，白宮29日舉行記者會宣傳經濟政績，指川普上台以來，美國已增加34.5萬份工作；美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美國對中開徵高關稅，中國大陸無法維持現況，未來可能流失1000萬份工作。

貝森特表示，美國已與印度接近達成貿易協議，並可能與南韓達成貿易協議的輪廓；美國也正與日本展開密切討論。

貝森特再度表示，美中關稅戰，中國大陸無法面對這樣高的關稅，指中國大陸無法持續下去。

貝森特說，他看到資料顯示，如果高關稅持續下去，中國大陸將流失1000萬份工作；就算關稅減少，中國大陸也可能流失500萬份工作。

貝森特指出，目前美國有18個重要的貿易關係，美國將把中國大陸放到一邊，有17個貿易關係已有進展，美國將在接下來的數周內與這些貿易夥伴對話。