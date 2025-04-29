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不想承擔罵名？網頁展示漲價商品「關稅成本」 白宮怒批亞馬遜：有敵意
Punchbow News報導，知情人士透露，亞馬遜將在近期呈現川普關稅對每項商品增加的成本，顯示這家美國電商巨擘不想承受漲價的罵名。
這個購物網站將展示商品有多少成本來自關稅，就列在商品整體目錄價格的旁邊。
白宮新聞秘書李維特29日在記者會上痛批，「亞馬遜此舉是個有敵意的政治動作」。他問道，「為何亞馬遜不在拜登時期通膨升至40年來最高時這麼做？」
她也說，「這就是另一個美國人應買美國貨的原因」。
亞馬遜股價美股盤前下跌2%。
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