討川普歡心？印度罕見拋「對美未來最惠國」待遇

印度政府官員透露，新德里當局準備在與華府協商貿易協議時，提出把美國擺在第一位的誘因，確保其他貿易夥伴與印度敲定的條款都不會優於美國。

路透引述印度知情官員說法報導，印度準備提出的是「未來最惠國」條款，未來無論印度可能和其他國家達成哪些較優惠的關稅安排，該條款會讓這些安排自動適用於美國，印度過去協商貿易時鮮少給予這種待遇。不過，印度官員也透露，新德里當局需要獲得美國保證，確保印度能填補大陸退出美國市場後留下的空缺，成為美國主要供應商。

印度已就貿易給予美國一些提案並提前讓步，態度比大陸、加拿大和歐盟等美國其他幾個大型貿易夥伴更積極。美國財政部長貝森特28日表示，印度可能是首批與美國簽署貿易協議的國家之一，最快可能本周或下周簽字，但未提供其他細節。