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川普關稅衝擊全球 童子賢：美國貨架恐空蕩如第三世界

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
和碩董事長童子賢日前接受外媒訪問時指出，川普關稅衝擊恐會使美國貨架像第三世界，最慘的情況下是沒有手機可用，他今在出席「解碼創新板 創業投資新機遇」座談會前時表示，這是由於從生產到配銷面，都對各種不確定性不斷猜測，甚至不敢生產。記者余承翰／攝影
和碩董事長童子賢日前接受外媒訪問時指出，川普關稅衝擊恐會使美國貨架像第三世界，最慘的情況下是沒有手機可用，他今在出席「解碼創新板 創業投資新機遇」座談會前時表示，這是由於從生產到配銷面，都對各種不確定性不斷猜測，甚至不敢生產。記者余承翰／攝影

和碩董事長童子賢日前接受外媒訪問時指出，川普關稅衝擊恐會使美國貨架像第三世界，最慘的情況下是沒有手機可用，他今在出席「解碼創新板 創業投資新機遇」座談會前時表示，這是由於從生產到配銷面，都對各種不確定性不斷猜測，甚至不敢生產，因此慢則2、3個月，連電子產品的貨架都會是空的。

童子賢表示，過去幾十年全球分工合作運作很好，經濟活力展現，但目前面對關稅每周一變，或每個月二變、三變，令許多廠商不知該如何規畫下一季產品的配銷。他認為，不只食品的貨架會空，連電子產品的貨架也許慢個2、3 個月也會空，特別是工廠是否繼續生產，已大有不確定性。

和碩董事長童子賢（中）日前接受外媒訪問時指出，川普關稅衝擊恐會使美國貨架像第三世界，最慘的情況下是沒有手機可用，他今在出席「解碼創新板 創業投資新機遇」座談會前時表示，這是由於從生產到配銷面，都對各種不確定性不斷猜測，甚至不敢生產，因此慢則2、3個月，連電子產品的貨架都會是空的。記者余承翰／攝影
和碩董事長童子賢（中）日前接受外媒訪問時指出，川普關稅衝擊恐會使美國貨架像第三世界，最慘的情況下是沒有手機可用，他今在出席「解碼創新板 創業投資新機遇」座談會前時表示，這是由於從生產到配銷面，都對各種不確定性不斷猜測，甚至不敢生產，因此慢則2、3個月，連電子產品的貨架都會是空的。記者余承翰／攝影

川普 童子賢 關稅

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