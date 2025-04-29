川普關稅衝擊全球 童子賢：美國貨架恐空蕩如第三世界
和碩董事長童子賢日前接受外媒訪問時指出，川普關稅衝擊恐會使美國貨架像第三世界，最慘的情況下是沒有手機可用，他今在出席「解碼創新板 創業投資新機遇」座談會前時表示，這是由於從生產到配銷面，都對各種不確定性不斷猜測，甚至不敢生產，因此慢則2、3個月，連電子產品的貨架都會是空的。
童子賢表示，過去幾十年全球分工合作運作很好，經濟活力展現，但目前面對關稅每周一變，或每個月二變、三變，令許多廠商不知該如何規畫下一季產品的配銷。他認為，不只食品的貨架會空，連電子產品的貨架也許慢個2、3 個月也會空，特別是工廠是否繼續生產，已大有不確定性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言