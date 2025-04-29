一件衣服暴漲145%！川普關稅重擊自家人 美消費者哀號：曾經很美好
美國總統川普（Donald Trump）對中國大陸進口商品徵收145%關稅後，大陸跨境電商Temu上周五（4月25日）開始向美國消費者收取「進口費」（Import Charges），令單件商品價格暴漲將近145%。
美國CNBC分析顯示，Temu加收的進口費超過了商品本身價格。一件售價18.47美元（約新台幣595元）的連衣裙，加上26.21美元（約新台幣844元）的進口費後，價格達到了44.68美元（約新台幣1440元），即漲價142% ；一件售價12.44美元（約新台幣401元）的兒童泳衣，加上18.68美元進口費（約新台幣602元），則要31.12美元（約新台幣1003元），即漲價150%。
Temu在網站上解釋道：「進口到美國的商品可能需要繳納進口費用。這些費用涵蓋所有與海關相關的流程和成本，包括代您向海關當局支付的進口費用。列出的金額可能不代表實際支付給海關當局的金額。」
同樣來自大陸的跨境電商平台Shein雖然也漲價，但並未採用進口費的方式，消費者在Shein結帳時會看到提示：「商品價格已包含關稅，您無需支付額外費用。」
Temu進口費在論壇Reddit上引起熱議，網友紛紛表示「安息吧Temu，它曾經很美好」、「一天之內，從像億萬富翁一樣購物到像農民一樣」、「除了美國，其他地區Temu都像往常一樣」。
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文章授權轉載自《香港01》
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