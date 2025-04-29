環球時報前總編胡錫進最近在一篇博客文中威脅說，大陸有必要加大對台當局的極限施壓，包括對「台獨」軍事繩索的進一步勒緊，要向台當局傳遞清晰信號：幫著美國對華攤牌，意味著置他們自己於死地。胡是在討論川普政府在談判中要求其他國家限制與大陸的貿易往來，而對台灣發出這個威嚇的。在胡看來，美國對華貿易戰已經加入「孤立大陸」的地緣政治企圖，而台當局對華盛頓最言聽計從，正配合美方的無理要求，縱容台積電等將核心半導體產能遷往美國，加強美國對大陸實施戰略打壓的高科技資源，直接幫著美國打科技戰和經濟戰。

胡的建議，眼下當然不會被北京采納。然而，在中美關稅戰的背景下，它代表的是一種民意，一種情緒。作為一位資深的、在大陸輿論場有影響力的媒體人，胡知道如何去迎合和鼓動民意。

事實上，拿台灣祭旗，是很多大陸鷹派人士為中美關稅戰制定的一個方案。他們認為，川普對大陸加徵的關稅，根本就是要美中經貿脫鉤，企圖從經濟上扼殺大陸的發展。這不是要錢，而是要命。夏寶龍「這位負責香港事務的高級官員」前不久在一次視頻致辭中就直率地表達過這個意思。既然美國要大陸的命，大陸自然不能妥協，必須強硬反擊，而反擊包括各種政策工具和手段，台灣也是選項之一。用胡的話說，台灣過去是美國挑釁、牽制大陸的地方，今後要反過來，成為大陸打破美國戰略圍堵的破局點。換言之，如果大陸能夠用某種非和平的方式迫使台當局改變倚美抗中路線，乃至拿下台灣，將能使大陸在東亞立威，打破美國的科技和戰略遏制。

如果不是北京壓制，台海戰爭恐早打起來了

故而，一些大陸鷹派呼籲，北京要把握好中美關稅戰的契機，一舉奪取台灣，反制美國。這些人認為，川普對大陸的關稅戰為大陸收復台灣提供了難得機遇。民間對武統台灣也熱情高漲，胡的博客下幾乎所有的留言都支持其主張，要求北京統一台灣。大陸民眾早就對台獨不耐煩了。尤其賴清德上台後對大陸的強硬和敵對態度，全面配合美國打壓大陸，讓武統的主張和聲音在大陸內部獲得了更大的市場和正當性。坦率地說，如果不是北京壓制，以所謂戰略定力來引導輿論，放任民意，台海戰爭恐早打起來了。

然而，北京的忍耐也不是沒有限度的。假使賴政府的台獨行動讓北京對和平統一完全絕望，將會誘使北京下決心采用非和平手段解決台灣問題，只是具體時間目前不好判斷。而在這一過程中，美中關稅戰很可能成為一個催化劑，它將從兩個層面影響北京加速解決台灣問題。

大陸抵抗制裁的能力比俄羅斯弱

一個層面是，如果關稅戰在一段時期內不能緩解乃至停止，必須打出輸贏，那大陸無論是輸還是贏，最後都極可能迫使北京對台動武。北京遲遲不願打台灣，不是不敢，而是想可能減少武統台灣帶來的代價，特別是要讓大陸挺得住美國和西方的經濟制裁。莫斯科侵略烏克蘭所受到的西方全面制裁為北京預演了攻打台灣的後果。盡管大陸在經濟上特別是工業能力上比俄羅斯強太多，然而，後者也有兩樣物品是大陸相對欠缺的，即糧食和能源。

以大陸的糧食產量，在戰爭發生後至多能夠滿足14億人的吃飯需求，能源肯定是不夠的。工業的龐大產能規模在美國和西方制裁下，很多企業將逼迫減產停工，工人大量失業，這些都會嚴重影響民生，並可能引發社會動蕩。從這個角度說，大陸抵御制裁的能力要比俄羅斯脆弱，某些鷹派學者也承認這點。北京當然也看到了這點。2020年，北京提出經濟內循環設想，增強中國經濟的韌性，減少對外需的依賴，一個考量就是針對未來可能的台海戰爭西方對中國的制裁。

專家撰文指出川普對大陸加徵的關稅，根本就是要美中經貿脫鉤，企圖從經濟上扼殺大陸的發展。圖／新華通訊社

關稅後果與制裁後果差不多

但是，川普對大陸加征的高達145%的對等關稅以及北京的反制，如果將來不能緩解下來，等同兩國貿易實質脫鉤，它對大陸所起到的破壞作用也就相當於打一場台海戰爭大陸受到的美國制裁和禁運。特朗普本人曾說過，若大陸進攻台灣，將對大陸徵收150-200%的關稅，而現在的關稅已經接近這個數字了。

只是和制裁不同的是，關稅戰影響的是中國對美出口，但還可以和除美國之外的西方國家做生意；而戰爭的後果必然是整個西方世界，也許還加上部分美國的非西方盟友，和華盛頓一起制裁大陸。然而，關鍵還是在於美國的制裁。不過，考慮大陸強大的製造能力，以及和大多數國家都是最大貿易伙伴的事實，北京也可以此反制跟隨華盛頓制裁大陸的國家。故也許時間一長，部分西方國家會鬆動對華制裁。美中關稅戰若嚴格限制在雙方，雖然在廣度上比不上台海戰爭大陸受到的經濟制裁，可如果外溢，一些國家在美國的壓力下也不得不對大陸加徵二級關稅，大陸受到的衝擊就會被近一步放大。這種情況下，和武統台灣的後果就相相差不多。站在北京的角度，它有什麼理由不去統一台灣？

就此而言，實際上也可以把這場關稅戰看作對大陸在台海打一仗的壓力測試。如大陸在關稅戰中輸了，反正代價已經付出，那打台灣就沒有太大的經濟後顧之憂，以前不想打怕的也就是這個後果；如果贏了，北京更有動力去打台灣，華盛頓不惜讓美國經濟受損最後在關稅戰中都沒贏過北京，打台灣又能奈大陸何？所以輸贏北京都會冒險一試攻打台灣。

打破美國的戰略圍堵

上述論述是從關稅戰的後果來講的。北京若要打台灣，還有另一層面的考量，即拿下台灣，能讓大陸在以關稅戰為代表的中美總體戰的激烈較量中很可能反敗為勝（如果關稅戰輸了的話），打破美國的戰略圍堵，擺脫在第一島鏈的被動局面。這一層面的考量除了地緣政治，台積電也是一個重要因素。台積電壟斷了全球80%的高端芯片的生產，雖然華盛頓強迫台積電到美國建廠，但要形成取代台積電的生產能力，還有待時日。佔領台灣，不管台積電是自毀，抑或被北京奪取，對全球高端芯片市場都是重大沖擊，對美國的影響最大。屆時，北京可以反卡美國的芯片脖子。出於這一動機，中美的關稅戰假如打到最後，北京是有可能對台動武的。

因此，國際社會對胡錫進和大陸鷹派學者類似的利用關稅戰統一台灣的言論，不能等閒視之，以為是狂人的囈語，要知道，它有大陸強大的民意支持，也有可行性，會牽制和反壓北京。當關稅戰進行一段時間（通常是兩到三年）還不能緩解，各方面的後果已經陸續暴露出來，北京如果評估可以用某種軍事手段來扭轉或改變關稅戰的不利處境，不排除它是會這麼做的。

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鄧聿文為政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜志共同主編。

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