川普關稅戰衝擊 童子賢稱最慢3個月「美國貨架像第三世界」
和碩董事長童子賢日前接受路透訪問時指出，川普關稅衝擊恐會使美國貨架像第三世界，最慘的情況下是沒有手機可用。童子賢今天受訪指出，這是由於從生產到配銷面，都對各種不確定性不斷猜測，甚至不敢生產，因此慢則2、3個月，連電子產品的貨架都會是空的。
童子賢在參加證交所和創投公會所舉辦的座談會前接受媒體訪問。童子賢分析，電子產品從設計至生產，配銷到最終的終端消費，過去都很順暢，但現在從生產到配銷的不確定性，會打斷這個順暢。
他舉例，像食品類如牛奶、便當的生產，倘若需求是不確定的，如何能規畫3天、5天之後的市場銷售，如此，又要如何去調集物料呢？這就問題所在，電子產品也是一樣的邏輯，他接著指出，即使電子產品不會3、5天就會壞掉，但由於電子產品通常3個月、5個月的價格就會下滑，因為新的IC出來了，會取代舊的，甚至賣不出去。
因此童子賢強調，上述例子顯示，經濟動能要能維繫，最重要的在於生產到消費的過程要順暢才行，這裡包括了中間的交通運輸倉儲配銷等都要順暢，過去幾十年全球分工合作運作很好，因此經濟活力展現，但目前面對關稅，很多廠商共同疑問在於：「關稅的稅率每周一變，每個月二變、三變，我又要如何規畫下一季產品的配銷？」這時會發現很多生產或製造商，開始舉旗不定，這些都反映在來源訂單的數量減少。
童子賢表示，他曾問過終端消費的那方，得到的回應是有些舊的產品可免課關稅，例如很多數位產品是零關稅，因此影響其生產新產品的意願之外，通路商也會質疑那麼新的產品要否上架？這也令終端消費商舉旗不定，進而造成經濟的不確定性，「因為從生產到消費都在猜，要否進行下一步」？
因此童子賢認為，不只食品的貨架會空，連電子產品的貨架也許慢個2、3 個月也會空，特別是工廠是否繼續生產，已大有不確定性。童子賢指出，所有產品規畫、政策制定者應該都會看到這些，前面的關稅談判只是手段希望儘快達成某種協議，但若任由這種從生產到消費互相猜測的現象，沒有辦法安定下來的話，恐怕從生產到配銷都會產生嚴重的影響。
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