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談川普關稅 童子賢：美國食品、電子貨架也許也會空

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影

美國川普政府關稅政策反覆，造成品牌商無所適從，對此，和碩（4938）董事長童子賢29日指出，這樣會造成經濟的不確定性很高，在這樣情況下，有很多現象會發生，「不是只有食品貨架會空，電子產品貨架也許慢個2-3個月也會空，再過來很多工廠要不要生產下去，也有很多不確定性。」

童子賢今日出席臺灣證券交易所與創投公會共同舉辦的「解碼創新板 創業投資新機遇」論壇，以「企業鏈結新創 帶動創新創業新沃土」為題發表演講，會前接受媒體訪問，回應川普對等關稅影響。

童子賢表示，如果要讓經濟順暢的話，從設計、生產到終端消費者都需要順暢，這不僅是電腦或手機產品，他舉例，一個牛奶或者便當的生產，想像一下如果需求是不確定的，沒辦法規劃3-5天後市場銷售，廠商怎麼去調集物料？

童子賢說，調集到的物料可能3天賣不出去，最後就壞掉了。而電子產品雖然不是3-5天，但是只要3-5個月不順，他的價格可能就會下滑，因為新的IC出來，舊的IC庫存怎麼賣得出去？

童子賢認為，所以整個經濟要好，很重要一點是生產到消費端都要順暢。但目前如果你面對關稅，很多廠商因為川普關稅政策一再改變，造成順利無法規劃下個月或下季的產品配銷。

童子賢指出，這時候會發現很多品牌商，他的生產訂單就開始舉棋不定，而這個情況，我們問了一下終端消費市場端，他說有些產品舊的不要關稅，因為以前很多數位產品是零關稅，而這些零關稅的產品賣的差不多了。

童子賢表示，那新的產品要不要上架呢？不知道，因為很多終端銷售商都舉棋不定，這樣就會造成經濟的不確定性很高，從生產到消費，大家都在互相猜要不要進行下一步。

童子賢強調，「在這樣情況下，有很多現象會發生，不是只有食品貨架會空，電子產品貨架也許慢個2-3個月也會空，再過來很多工廠要不要生產下去，也有很多不確定性。」

川普 童子賢 關稅

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