波音遭拒收風波！陸外交部再談關稅問題 想對話須達「這些條件」

美國月初向大陸祭出對等關稅，外媒指出大陸航空公司暫停接收美國製造的波音客機。時隔多日，大陸商務部29日上午大陸商務部表示希望能夠與波音持續合作。對此，大陸外交部表示，在關稅問題，中方立場一貫，再次強調若美方冀透過對話來解決問題，就要停止威脅和施壓。

在4月29日下午例行記者會上，針對媒體問及29日上午大陸商務部表示希望能夠與波音持續合作，而幾天前中方拒絕了波音向華交付幾架飛機，這對於中美現在形勢有什麼樣的重要性？是否是中方緩和局勢的一個動向？

大陸外交部發言人郭嘉昆對此表示，有關具體的項目合作，中國商務部已經發布了消息稿。中方在關稅問題上的立場是一貫的，中方也想再次強調，如果美方希望透過對話來解決問題的話，就要停止威脅和施壓，在平等、尊重和互惠的基礎上同中方開展對話。

大陸商務部網站29日上午發出「商務部新聞發言人就波音公司飛回擬交付飛機答記者問」的新聞稿。大陸商務部發言人稱，中美兩國在民航領域保持了長期互利合作，有力地推動兩國貿易和人員往來。「美方揮舞關稅大棒嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，擾亂國際航空運輸市場，許多企業無法進行正常貿易投資活動，中國的相關航空公司、美國波音公司都深受其害。」

商務部發言人續稱，中方願持續支持兩國企業進行正常的商業合作，希美方能傾聽企業的呼聲，為企業正常貿易投資活動創造穩定可預期的環境。