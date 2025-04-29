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川普2.0百日／面對關稅衝擊 美企開始「撙節行動」削減支出

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
包括陶氏化學等美國企業，面對自家總統川普反覆不定的關稅政策，正想法設法削減支出。圖／路透社
包括陶氏化學等美國企業，面對自家總統川普反覆不定的關稅政策，正想法設法削減支出。圖／路透社

美國企業界面對自家總統川普反覆不定的關稅政策，正想方設法削減支出。目前大舉裁員的只有少數企業，但開始減緩僱用新人、遇缺不補，並嚴控非必要性支出等現象則是愈來愈明顯。

例如陶氏化學公司（Dow Chemical）表示，由於需求減弱，第1季陷入虧損，因此計劃削減支出約60億美元，聚焦於縮減資本支出，包括延後設立零排放乙烯廠，並重新考慮在德國及英國的建廠計畫。

醫療設備業者波士頓科學公司則加速削減差旅等各種非必要支出，鐵路公司Norfolk Southern更加嚴密監控顧問費用，同時撙節燃料與人事成本。

消費品大廠P&G的財務長舒爾騰（Andre Schulten）表示，「我們將動用各種工具，來緩和關稅對成本結構的衝擊」。At Principal金融集團代理執行長皮茲（Joel Pitz）表示，將更密切監視支出，包括顧問費、員工差旅支出，並延後僱用新人。

IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）表示，公司正全面推動提升生產力計畫；百事公司執行長龍嘉德（Ramon Laguarta），公司正「全面加強控管」，包括提高供應鏈效率。其他企業執行長並未提出具體作法，但正在評估一系列可能的撙節行動。

一些企業主表示，正加速推動既有的撙節行動。孩之寶玩具公司將加速進行10億美元削減成本計畫，希望今年能省下1.75億-2.25億美元。

許多企業仍考慮到，如果貿易緊張減緩，或今年經濟表現可能優於預估，因此不願採取激進的動作。許多企業不打算裁員，因為疫情期間企業曾流失許多人才。奇異公司（GE Aerospace）執行柯普（Larry Culp）表示，將避免削減研發支出，或可能影響供應鏈穩定的作法，而是削減差旅及後勤支出。奇異預估，關稅將使公司今年的成本增加5億美元。

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