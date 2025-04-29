日本自民黨高層擔憂 川普關稅恐影響亞洲安全

日本執政黨自民黨政務調查會長小野寺五典今天敦促美國總統川普重新考慮他計劃實施的對等關稅，稱這些措施可能會對印太地區的安全保障造成負面影響。

路透社報導，曾任日本防衛大臣的小野寺表示，東京當局特別擔憂這些措施對東南亞的影響，這一點也反映在日本首相石破茂目前正在東南亞訪問的行程中。

小野寺今天出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的會議，他在發表演講時警告，東南亞國家協會（ASEAN）的成員國「可能會因為關稅措施與美國漸行漸遠」。

小野寺透過翻譯說道「這是我們所擔憂的事情」。他接著表示「我希望川普的關稅措施能被重新考慮」。

川普本月稍早宣布開徵對等關稅後，其中對日本的稅率為24%，而東協成員國也面臨不等的稅率。儘管川普後來宣布暫緩實施對等關稅，期間僅實施10%關稅，以便展開談判，但日本汽車外銷美國仍面臨25%額外關稅。日本經濟高度仰賴出口，其中汽車業是重要支柱。

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正代表日本政府對美交涉關稅事務，他本週將再度前往華府展開第二輪談判。

小野寺表示，石破茂相當關切東協。小野寺也警告，川普的關稅措施可能產生極大影響，不僅是經濟層面，也可能對安全保障帶來潛在重大影響。

小野寺表示，東亞地區的穩定有賴美國與日本提升嚇阻力。他補充說道，「我們希望川普一系列的關稅措施不會損害這點」。

小野寺也主張，在中國、俄羅斯與北韓升高地區緊張局勢和威脅之際，華府應記住日本維修美軍艦艇，以及其他安全保障的合作。

他也指出日本是美國第一大外來投資國家，創造許多就業機會與美國出口產品。小野寺示警「日本企業可能會因為川普的關稅措施而被削弱，如果發生這種狀況的話，這些日企在美投資的能力也會隨之下降」。

此外，小野寺對於美國國際開發總署（USAID）將被解散一事表達擔憂，稱中國可能會填埔美國撤出的領域，而小野寺表示日本能協助填補美方撤出的領域。