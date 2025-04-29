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美商務部長證實了 川普將減輕汽車和相關零件關稅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國商務部長盧特尼克形容減輕汽車關稅為汽車製造商勞資雙方創造雙贏。路透
美國商務部長盧特尼克形容減輕汽車關稅為汽車製造商勞資雙方創造雙贏。路透

美國商務部長盧特尼克證實，美國總統川普將於周二宣布調降美國國內生產汽車所使用的進口零件關稅，並避免對外國製汽車重複課稅，以減緩汽車關稅帶來的衝擊，也是川普政府最近在關稅政策上展現彈性的又一例證。

盧特尼克由白宮發出的新聞稿說：「川普總統正和國內汽車製造商和偉大的美國勞工建立重大夥伴關係。」

他說：「這項交易是川普貿易政策的一大勝利，既獎勵了在美國製造的企業，也為承諾在美投資、擴大國內產能的製造商提供了緩衝空間。」

華爾街日報較早引述消息人士報導，已付汽車關稅的汽車製造商，不必再另外支付鋼鋁等其他進口產品的關稅。此項措施可溯及既往，也就是說業者可申請退還已繳納的關稅。本月初生效的外國製整車關稅稅率為25%。

報導說，川普政府也將調整針對進口汽車零件的關稅措施。原訂5月3日生效、稅率同樣為25%的進口零件關稅，將允許車廠申請相當於每輛美國製汽車價值3.75%的退稅，為期一年；第二年退稅幅度降至2.75%，之後將逐步取消。

白宮官員證實了這個消息，並表示相關措施將於周二正式宣布。川普當天將前往密西根州，慶祝上任滿100天。

通用汽車（GM）執行長巴拉和福特（Ford）執行長法利對即將公布的政策調整均表支持。

芭拉說：「我們相信，總統的領導幫助通用在內的公司取得公平競爭環境，也讓我們能擴大對美國經濟的投資。」

法利則表示，這些改變「將有助於減輕關稅對車廠、零組件供應商和消費者的衝擊」。

上周，美國汽車產業團體聯盟呼籲川普不要對進口汽車零件加徵25%關稅，警告此舉將打擊汽車銷售並推高售價。

川普 關稅

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