快訊

自拍驚見多人遭槍殺！男遊客玩高空滑索 竟拍到「克什米爾恐攻」畫面

NBA／巴特勒回歸上演關鍵罰球加籃板 勇士險勝火箭聽牌

星巴克「買一送一」加碼！再延長2天、一樣有星冰樂

聽新聞
0:00 / 0:00

保時捷下修獲利展望 因川普關稅和電動汽車市場放緩

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
保時捷（Porsche）新車911 Spirit 70敞篷車上周在上海車展展示。路透
保時捷（Porsche）新車911 Spirit 70敞篷車上周在上海車展展示。路透

豪華車製造商保時捷（Porsche）周一（28日）表示，今年公司的利潤率將下滑至個位數，示警受到美國總統川普的汽車關稅影響，同時，消費者採用電動車的動能疲弱，讓成本增加更多。

這家福斯（Volkswagen）汽車集團旗下的德國車廠說，預期銷售的利潤率將降至6.5%，而先前的預測值是至少在10%。保時捷還將營收展望下修至最低只有370億歐元（422億美元），之前的營收預估可在390億～400億歐元區間。

電動車需求熱不起來，讓保持捷決定將不再獨立與子公司Cellforce擴增高性能電池的生產，因為今年一次性的電池成本就增加到13億歐元。

保時捷表示，美國關稅衝擊4月銷售，也還會影響5月的表現。目前公司難以評估之後的影響。

彭博資訊分析，川普決定對進口汽車徵收25%的關稅，令保時捷陷入困境。保時捷原本得益於Macan和Cayenne休旅車的強勁需求，美國最近才超越了中國成為其最大的銷售市場。然而，保時捷在北美沒有生產，完全依賴從歐洲進口。

除了川普貿易戰帶來的混亂，中國市場需求減少也迫使保時捷重新調整戰略。

截至3月的第1季，保時捷在中國的銷量暴跌42%，是2013年以來在中國市場最差單季表現。來自比亞迪等中國本土車廠的激烈競爭，正進一步侵蝕西方車廠的市占率。保時捷周一承認，中國市場環境充滿挑戰。

歐洲豪車製造商都在努力應付日益加劇的貿易緊張情勢。法拉利（Ferrari）將部分車型在美國的售價最多上調了10%，而賓士（Mercedes-Benz）正考慮在美國停售入門車款。雷諾（Renault）上周表示，可能會延後在美國推出旗下Alpine跑車品牌車輛。

保時捷 川普 關稅

延伸閱讀

擴大限制移民 美共和黨提議收取高額庇護申請費

川普已成「放羊的孩子」放話股市還是續漲？他曝市場態度變了

中國拒收波音、自製客機零件從美進口！他笑「兩敗俱傷」：川普又要叫了

加拿大聯邦大選日 川普因素成選情關鍵

相關新聞

保時捷下修獲利展望 因川普關稅和電動汽車市場放緩

豪華車製造商保時捷（Porsche）周一（28日）表示，今年公司的利潤率將下滑至個位數，示警受到美國總統川普的汽車關稅影...

連台積電都登門遊說 關稅過招前非得認識的美商務部長

美國商務部長盧特尼克尚未正式上任，台積電（2330）在內的全球大型企業高層便陸續向他遊說，希望透過他說服美國總統川普高抬...

關稅陰影籠罩 蓋洛普：近90%美國人預計物價將漲

川普2.0走馬上任以來陸續推出關稅措施，造成市場動盪，同時引發外界對美國經濟衰退的疑慮。蓋洛普（Gallup）最新調查顯...

如何賺回川普關稅的損失？泰國想開合法賭場拼經濟

開賭拚經濟：泰國賭場合法化，能賺回9,000億泰銖的川普關稅嗎？

美商務部長證實：川普減輕汽車關稅衝擊 預計今公布

路透報導，美國商務部長盧特尼克於當地時間28日表示，川普政府將在29日採取行動，減輕部分用於美國製汽車的外國零組件關稅，...

川普速報／上任百日股市重挫 通膨升溫

編按：美國總統川普的對等關稅政策，掀起全球「川普關稅風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由國際中心資深編譯搭配AI協作，一早為讀者精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 •川普百日股市重挫 通膨升溫 川普政府近期推動的一系列經濟與政策動作，引發美國與全球市場高度關注。標普500指數在其第二任期首百日內下跌約8%，創下自1974年以來最差表現。同時，中國電商Temu對美國消費者加收高達150%的進口費，專家警告這將進一步推高美國通膨壓力，加劇民間購買成本。外交層面上，川普在加拿大大選期間再次提出將加拿大納入美國版圖的構想，主打經貿整合與稅負降低，激起國際輿論震盪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。