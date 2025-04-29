連台積電都登門遊說 關稅過招前非得認識的美商務部長

美國商務部長盧特尼克尚未正式上任，台積電（2330）在內的全球大型企業高層便陸續向他遊說，希望透過他說服美國總統川普高抬貴手。

紐約時報採訪逾30位企業高層、現任和前任商務部、白宮、盧特尼克原主持的Cantor Fitzgerald 等機構人士後報導，輝達（NVIDIA）、臉書、台積電和Alphabet在內企業高層曾陸續造訪盧特尼克位於華府的新宅第，向他遊說推動有利企業的政策。這位億萬富豪斥資2,500萬美元購置的這棟豪宅面積達近500坪，他曾開玩笑說「夠大，足以容納我的自負」。

報導說，川普大幅提高關稅後，福特、通用汽車等仰賴貿易的企業紛紛尋求和盧特尼克聯繫，希望他能說服總統川普採取較溫和的做法。有些執行長甚至在深夜打電話給他。

美國汽車製造商向盧特尼克說服，對加拿大和墨西哥加徵關稅將損害美國汽車業的競爭力後，盧特尼克3月成功遊說總統，爭取到重大豁免。

本月，盧特尼克也協助推動豁免大陸商品關稅部分豁免，讓電子業者免於遭受重大衝擊。紐時報導，蘋果（Apple）執行長庫克、戴爾科技（Dell ）創辦人戴爾（Michael Dell）都曾致電盧特尼克在內其他官員尋求協助。

不過，川普顯然對答應這些豁免有點後悔。據報導，他私下向親近人士抱怨，自己不想這麼做，並在4月於Truth Social發文強調，「沒有人能置身事外」，表示電子產品未來仍將被課以其他關稅。

報導說，盧特尼克並非總是站在企業這一邊。他經常以關稅威脅或其他強硬手段，迫使企業加大在美國的投資。

例如，盧特尼克暫緩部分企業從「晶片法」取得補助。知情人士透露，盧特尼克施壓部分企業高層，要求增加在美國的投資，否則就算簽了合約，也不撥款。

盧特尼克留給企業的印象是，只要加碼在美國投資，就有機會獲得關稅寬減。他也曾討論過將企業已繳納的關稅存入第三方帳戶，若後續加碼美國投資，便可退還關稅。自從川普開始揚言加徵關稅以來，蘋果、台積電和輝達在內公司都陸續宣布加碼在美國的投資。

和盧特尼克打過交道的外國政府官員形容他作風強硬，咄咄逼人。加拿大官員表示，盧特尼克2月的通話中刀刀直中要害，他警告川普可能將加拿大踢出「五眼聯盟」情報共享體系，並重新檢討保護美加兩國的飛彈防禦系統。

相較之下，墨西哥官員形容盧特尼克是往強硬但仍能溝通，並表示他對墨西哥方面提出的主張持開放態度，認同兩國間汽車供應鏈有助於美國製造。

盧特尼克4月接受電視訪問時表示，「那種數以百萬計的人組裝細小螺絲、製造iPhone的生產模式，未來將會移回美國」。

盧特尼克雖是華府政壇新手，但曾在紐約證券公司Cantor Fitzgerald 擔任執行長超過30年，在競爭激烈的金融業中累積可觀財富。他同時也帶領券商BGC Group，並曾是商用不動產公司Newmark的高層主管。

曾和盧特尼克共事過的投資銀行 Piper Sandler副董事長鄧恩（Jimmy Dunne），形容盧特尼克「非常強勢且態度強硬」。他說：「無論你是與他並肩作戰，還是對抗他，都得有十足把握，因為他一定會考驗你。他從不畏懼衝突。」