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慶祝就職滿百日 川普傳將為汽車業送出關稅減徵大禮

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普周一在白宮南草坪接見美式足球超級盃冠軍費城老鷹隊。美聯社
美國總統川普周一在白宮南草坪接見美式足球超級盃冠軍費城老鷹隊。美聯社

道瓊社引述知情人士報導，美國總統川普即將對汽車業宣布關稅相關利多，除避免外國製汽車課徵的關稅和其他既有關稅重疊外，也將局部放寬進口汽車零件的關稅規定，減輕在美國境內生產汽車所面臨的負擔。

知情人士透露，這項決定讓已付汽車關稅的汽車製造商，不必再另外支付鋼鋁等其他進口產品的關稅。此項措施可溯及既往，也就是說業者可申請退還已繳納的關稅。本月初生效的外國製整車關稅稅率為25%。

川普政府也將調整針對進口汽車零件的關稅措施。原訂5月3日生效、稅率同樣為25%的進口零件關稅，將允許車廠申請相當於每輛美國製汽車價值的3.75%的退稅，為期一年；第二年退稅幅度降至2.75%，之後將逐步取消。

川普預料將在周二晚間前往密西根州底特律郊區參加一場集會之前，宣布這些措施，慶祝他上任滿100天。

知情人士表示，這些措施目的是在爭取時間，讓車廠將零件供應鏈遷回美國，短期內對車廠是重大利多。車廠必須向政府提出申請以領取退稅，但目前尚不清楚相關資金來源。

川普 關稅

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