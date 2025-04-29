慶祝就職滿百日 川普傳將為汽車業送出關稅減徵大禮

道瓊社引述知情人士報導，美國總統川普即將對汽車業宣布關稅相關利多，除避免外國製汽車課徵的關稅和其他既有關稅重疊外，也將局部放寬進口汽車零件的關稅規定，減輕在美國境內生產汽車所面臨的負擔。

知情人士透露，這項決定讓已付汽車關稅的汽車製造商，不必再另外支付鋼鋁等其他進口產品的關稅。此項措施可溯及既往，也就是說業者可申請退還已繳納的關稅。本月初生效的外國製整車關稅稅率為25%。

川普政府也將調整針對進口汽車零件的關稅措施。原訂5月3日生效、稅率同樣為25%的進口零件關稅，將允許車廠申請相當於每輛美國製汽車價值的3.75%的退稅，為期一年；第二年退稅幅度降至2.75%，之後將逐步取消。

川普預料將在周二晚間前往密西根州底特律郊區參加一場集會之前，宣布這些措施，慶祝他上任滿100天。

知情人士表示，這些措施目的是在爭取時間，讓車廠將零件供應鏈遷回美國，短期內對車廠是重大利多。車廠必須向政府提出申請以領取退稅，但目前尚不清楚相關資金來源。