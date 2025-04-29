快訊

開賭拚經濟：泰國賭場合法化 能賺回9,000億泰銖的川普關稅嗎？

鄰國互嗆！葡萄牙控西班牙害大停電 兩國宣布緊急狀態

咳嗽什麼可吃什麼不可吃 胸腔科醫師「一張表」分享經驗

聽新聞
0:00 / 0:00

傳川普放寬汽車關稅！擬設退稅機制 最快這時間宣布

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
圖為美國總統川普28日於白宮接待2025年超級盃冠軍費城老鷹隊。歐新社
圖為美國總統川普28日於白宮接待2025年超級盃冠軍費城老鷹隊。歐新社

華爾街日報報導，根據多名知情人士，美國總統川普預計排除進口車與其他項目的關稅相互疊加，同時放寬部分輸美汽車的外國零組件關稅，川普預期在29日晚間於密西根州底特律舉行就職百日活動前採取行動。

知情人士表示，此舉意味著車商無須再額外負擔鋼鐵和鋁材等其他關稅，並且新規具有追溯期，車商可申請退還此前已繳納的相關稅款。

報導指出，美國政府也將調整即將於5月3日生效的25%外國汽車零組件關稅，允許車商申請退還部分稅款，第1年退還金額上限為每輛美國製汽車價值的3.75%，第二年則降至2.75%，此後全面取消退還措施。

一名知情人士透露，這些措施目的是賦予車商時間，將零組件供應鏈遷回美國，短期內料將對車商帶來顯著利多。

在車商向政府申請退還稅款方面，目前並不清楚相關資金來源。

川普 關稅

延伸閱讀

紐時賞析／格陵蘭價值在哪？川普曾言不排除武力奪取 預計改用銀彈拉攏

川普執政百日 印太戰略仍不明 學者籲：別再自居受害者

比拜登還糟糕？CNN民調：近6成民眾認為川普讓經濟變差

路透調查：川普關稅衝擊 全球經濟展望從強勁成長轉為面臨衰退風險

相關新聞

傳川普放寬汽車關稅！擬設退稅機制 最快這時間宣布

華爾街日報報導，根據多名知情人士，美國總統川普預計排除進口車與其他項目的關稅相互疊加，同時放寬部分輸美汽車的外國零組件關...

路透調查：川普關稅衝擊 全球經濟展望從強勁成長轉為面臨衰退風險

路透調查顯示，經濟學家認為川普的關稅措施將推升全球經濟衰退風險，且過半數經濟體的經濟成長預測，都遭拖累。

有夢最美？川普說關稅能取消所得稅 專家點出問題 研判辦不到

美國總統川普說，他相信關稅收入足以削減所有所得稅，美國人有一天將不再繳納任何所得稅。但美國有線電視新聞網（CNN）和巴隆...

川習是否通話 各說各話

美國財政部長貝森特近日接受媒體訪問時，重申北京將被迫與華盛頓進行貿易談判的論點，因為在他看來，中國大陸無法承受加徵的14...

陸企繞道 找上印度出口商

部分受美國關稅重創的陸企，轉而找上印度出口商代為完成訂單，協助留住美國客戶，因應這場在全球商業引發巨大震盪的貿易戰。

陸再駁川習通話 「川普的談判技巧」

針對美國總統川普多次暗示美中正在溝通關稅，中國大陸外交部已連續三次在例行記者會上否認。大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」昨日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。