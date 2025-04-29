傳川普放寬汽車關稅！擬設退稅機制 最快這時間宣布

華爾街日報報導，根據多名知情人士，美國總統川普預計排除進口車與其他項目的關稅相互疊加，同時放寬部分輸美汽車的外國零組件關稅，川普預期在29日晚間於密西根州底特律舉行就職百日活動前採取行動。

知情人士表示，此舉意味著車商無須再額外負擔鋼鐵和鋁材等其他關稅，並且新規具有追溯期，車商可申請退還此前已繳納的相關稅款。

報導指出，美國政府也將調整即將於5月3日生效的25%外國汽車零組件關稅，允許車商申請退還部分稅款，第1年退還金額上限為每輛美國製汽車價值的3.75%，第二年則降至2.75%，此後全面取消退還措施。

一名知情人士透露，這些措施目的是賦予車商時間，將零組件供應鏈遷回美國，短期內料將對車商帶來顯著利多。

在車商向政府申請退還稅款方面，目前並不清楚相關資金來源。