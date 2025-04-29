關稅陰影籠罩 蓋洛普：近90%美國人預計物價將漲

川普2.0走馬上任以來陸續推出關稅措施，造成市場動盪，同時引發外界對美國經濟衰退的疑慮。蓋洛普（Gallup）最新調查顯示，多達89%的美國人預計關稅將推升物價。關稅是否能刺激就業成長方面，受訪者則態度分歧。

根據蓋洛普4月2日至15日進行的民調，89%的美國成年人認為這波關稅「非常可能」或「有些可能」會提高消費者商品價格。即使按黨派劃分，大多數共和黨人、民主黨人和獨立選民都預計新關稅將導致價格上漲。

哥倫比亞廣播公司（CBS）昨天公布的民調也顯示，48%的受訪者認為美國總統川普（DonaldTrump）的政策使他們的經濟狀況變得更糟。

關稅及邊境安全是川普新政的核心。他曾強調，徵收關稅有助振興國內製造業，刺激就業成長。他昨天更在自家平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，當關稅生效時，許多人的所得稅將大幅減少，甚至有可能完全免除。

至於美國民眾是否相信這些說法，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）指出，受訪者態度分歧。

蓋洛普民調顯示，約有一半美國成年人認為關稅將增加國內製造業就業機會，其中25%認為「非常可能」，24%認為「有些可能」。而另外一半則不買帳，其中32%認為「不太可能」，18%認為「完全不可能」促進美國製造業就業。

鞋類到行動電源等日常用品的價格已見上漲，消費者開始感受到關稅的連鎖效應。價格分析軟體SmartScout數據顯示，自4月中以來，電商平台亞馬遜（Amazon）的賣家已提高近1000種商品的價格。

此外，對小型企業及汽車等依賴進口產品以維持合理價格的產業來說，關稅帶來的價格上漲構成了重大威脅。

川普和他的團隊已經開始與其他國家進行貿易談判，他在接受「時代雜誌」（TIME）採訪時說，已達成200項協議。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨天告訴美國廣播公司新聞網（ABC News）：「其中一些談判進展順利，特別是亞洲國家。」

然而，蓋洛普民調發現，70%美國成年人認為，關稅將使美國在短期內損失更多資金，超過從其他國家獲得的收益，62%受訪者認為從長期來看，也是損失大於收益。

整體來看，雖然美國通膨率自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰以來有所緩解，但美國人仍然感受到高物價壓力。哥倫比亞廣播公司新聞網的價格追蹤報告顯示，食品、住房和其他費用的成本隨時間推移而上漲。

美國通膨率目前為2.4%，仍高於美國聯準會（Fed）設定的2%目標，並預期在2025年進一步上升。

國際貨幣基金（IMF）則預計，今年底美國通膨率將達3%左右。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）也示警，關稅可能會推高通膨；這種影響可能是暫時的，但「也可能更持久」。

美國「解放日」高額對等關稅措施實施不到1天，川普急踩煞車，宣布暫緩90天，期間稅率僅10%，但對中國的關稅立即提高至125%。