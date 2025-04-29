快訊

核三廠二號機將除役…核電下月歸零 用電變貴變髒

施政100天「狂轟亂炸」 川普重塑美國理念 美一身傷

美財長：關稅戰降溫由中國決定 正評估亞洲國家協商

中央社／ 紐約28日專電

美國財政部長貝森特今天在財經媒體CNBC的節目說，美中關稅戰是否降溫得由中國決定，中國侵略性經營模式無法持久；另外，亞洲多國就協商提出非常好的建議，美國正在評估。

貝森特（Scott Bessent）在訪問指出，美國政府各部門都與中國接觸，就貿易談判而言，就等著看如何發展，這得由中國決定是否（為緊張關係）降溫，中國產品對美銷售是美國對中的5倍，所以向彼此課徵120%、145%的關稅難以持久。

他說道：「美國有標準協商範本，不會公開。美國有15至18個重要的貿易關係，先不談中國，因為是較複雜的協商，與其他17國，特別是亞洲國家，多國跟美國接觸提出非常好的建議，正在評估。」

貝森特強調，檢視這些建議案，許多國家願意降低關稅和非關稅壁壘，但看這些建議，不禁想到為何走到這種局面。他同意總統川普（Donald Trump），也不責怪這些國家，這得怪過去的美國政府。當美國在去除關稅、非關稅壁壘、貨幣操縱、政府補貼以及勞工與產業等談判上有進展，這會是大勝利。

主持人詢問國際資金對美國有疑慮，貝森特回應，川普政府誓言維繫美國為全球資金最佳之地，政府在努力中，美國稅務穩定，經貿上不會再被占便宜，全球最大經濟體也會鬆綁法規，如果看報告，歐洲自己也課徵貨品稅，貨品課50%，服務項目課100%，得看他們如何進展。

他表示：「歐洲對歐元升值感到恐慌，歐洲央行（ECB）開始降息試圖讓歐元貶值。歐洲不希望歐元強勢，但美國有強勢美元政策。」

對於國際投資走向，他說：「見到中國聲索菲律賓島嶼的不幸意外，你會把資金送到如此行事的地方嗎？」

貝森特22日在摩根大通集團（JPMorgan Chase）於華盛頓舉行的閉門會議指稱美中關稅戰將降溫，導致美股大漲。他解釋，早前會議提到的，與72小時前在主流媒體所說的沒有不同，自己對市場大漲感到驚訝，會議結束的記者會談話後，市場開始拋售。

貝森特還強調，美中關係複雜，當前狀況無法長久，中國侵略性的經濟模式，獲補貼商品賣到美國，這不是可長可久的生意模式，所以認為中方希望降溫。

川普 關稅

延伸閱讀

急單退燒效應 貨櫃三雄北美線不妙

英業達衝AI 啟動美國製造 除了和碩 台灣代工廠幾「全員到齊」

IDC：關稅戰重創IT、半導體業

川普100天 美一身傷

相關新聞

路透調查：川普關稅衝擊 全球經濟展望從強勁成長轉為面臨衰退風險

路透調查顯示，經濟學家認為川普的關稅措施將推升全球經濟衰退風險，且過半數經濟體的經濟成長預測，都遭拖累。

川普高喊關稅助美發大財 聲稱有助年收入低於20萬美元民眾減稅

由於美國大眾日益擔憂總統川普的經濟政策，川普27日在真實社群發文，稱關稅政策有利於減輕民眾所得稅負擔，甚至免稅，還能讓美...

川習是否通話 各說各話

美國財政部長貝森特近日接受媒體訪問時，重申北京將被迫與華盛頓進行貿易談判的論點，因為在他看來，中國大陸無法承受加徵的14...

陸企繞道 找上印度出口商

部分受美國關稅重創的陸企，轉而找上印度出口商代為完成訂單，協助留住美國客戶，因應這場在全球商業引發巨大震盪的貿易戰。

陸再駁川習通話 「川普的談判技巧」

針對美國總統川普多次暗示美中正在溝通關稅，中國大陸外交部已連續三次在例行記者會上否認。大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」昨日...

高關稅大陸撐不下去？美財長：說不定陸方會先打給我

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）28日表示，面對美國開徵高額的對中關稅，中國大陸是無法持續下去的，「說不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。