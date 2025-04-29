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陸再駁川習通話 「川普的談判技巧」

聯合報／ 記者陳政錄陳熙文／綜合報導

針對美國總統川普多次暗示美中正在溝通關稅，中國大陸外交部已連續三次在例行記者會上否認。大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」昨日特別發文解讀，認為這只是川普的一種談判技巧，但美國市場已經表態，「談」不重要，「降關稅」更重要。

華爾街日報報導，美方在對等關稅九十天暫緩期結束前，預計鎖定與十八國談判，每周談判六國；針對無法達成協議的國家，到時將徵收對等關稅。

貝森特廿八日受訪時表示，接下來就看誰有誠意來談判，誰沒有誠意。貝森特指出，現在有十五至十八個美國重要的貿易夥伴希望和美國談判，美國將暫時把大陸放到一邊。

被問有沒有可能致電大陸對口官員，貝森特說，美國要觀察大陸動向。但他認為，大陸無法承受現行關稅，「說不定他們有一天會打給我」。

針對川普日前接受時代雜誌訪問時表示，美中正在談判以達成關稅協議，更稱中國大陸國家主席習近平曾為此致電給他。大陸外交部發言人郭嘉昆昨回應，中美兩國元首「最近並沒有通話」，中美雙方最近也沒有針對關稅問題進行任何磋商或談判。

在政府部門保持強硬態度下，「玉淵譚天」昨日發布影片和文章，解讀「為何川普接連暗示中美在通話？」

文章指出，川普暗示和中方聯繫的情況不是一兩次，自四月十七日，對陸加徵關稅到百分之一二五的一周後，川普就開始暗示與大陸在聯繫。幾天後，川普再稱將非常友好地與大陸談判，到四月廿五日，川普連續四天都釋放中美正在聯繫或已聯繫的「模糊訊息」。

文章強調，川普的話術似乎騙不到美國市場，美股繼續下跌，待川普稱要非常友好地與大陸談，還要大降關稅時，美股、美元才走強。因此，文章最後稱，「創造談判」或許是一種策略，但美國市場已表態，「談」不重要，「降關稅」更重要。

川普 關稅

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