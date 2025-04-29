川習是否通話 各說各話

美國財政部長貝森特近日接受媒體訪問時，重申北京將被迫與華盛頓進行貿易談判的論點，因為在他看來，中國大陸無法承受加徵的145%的關稅。他也被追問有關於美國總統川普上周暗示已與中國國家主席習近平通過話的事，貝森特表示，川習關係良好，但他不知道兩人是否通過話。

貝森特在ABC於27日播出的採訪當中表示，美國正與17個主要貿易夥伴進行雙邊協議談判，但其中不包括中國。28日CNBC播出的專訪中，貝森特再度強調，鑒於美中之間的貿易失衡狀況，應由北京方面率先採取措施，緩和與美國的關稅爭端，所以「局勢降級取決於中國」。

另外，貝森特在CNBC的最新專訪中透露，中國大陸近來將部分美國貨物豁免於報復性關稅之外，顯示北京也希望降低貿易緊張局勢。貝森特提到，他手中「有一個升級措施的備案，但我們非常不希望動用。」他說，升級措施可能包括「禁運」。

川普近來多次表示，正在與中國就貿易問題進行磋商，包括上周接受《時代》雜誌專訪時表示，習近平曾與他通電話；以及上周五在白宮外受訪，川普重申曾與習近平「多次」通話。

不過，北京反覆堅決否認。中國外交部發言人郭嘉昆25日在新聞發布會上表示：「中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判。美方不要混淆視聽。」

美中各說各話引起外界質疑，紐約時報報導，貝森特的財長一職傳統上是領導美中之間經濟談判的美國官員，預計他會知道川普和習近平是否進行了此類討論。貝森特27日受訪時表示，「我不知道川普總統是否與習近平主席交談過。我知道他們關係很好，而且彼此非常尊重。」

同時，貝森特透露，他上周在華盛頓國際貨幣基金組織和世界銀行春季會議期間與中國外長進行了互動，但兩人更多的是討論金融穩定、全球經濟預警等傳統議題。

不過，貝森特認為，中國大陸的商業模式「依賴向美國出售廉價、有補貼的商品，如果那突然中斷了，他們的經濟也會急停，所以他們會談判的。」貝森特相信，美中雙方終究會達成協議。