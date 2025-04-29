陸企繞道 找上印度出口商

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

部分受美國關稅重創的陸企，轉而找上印度出口商代為完成訂單，協助留住美國客戶，因應這場在全球商業引發巨大震盪的貿易戰。

印度出口商聯合會總幹事薩海（Ajay Sahai）表示，中國進出口商品交易會（廣交會）上，陸企接洽數家印度業者，希望能代為向美國客戶供貨，而印度公司將付佣金給陸企，作為報酬。目前中國輸美商品的關稅稅率大多為145%，印度輸美稅率則僅為10%。在與美國的談判中，印度的進度在各國中算是前段班。

川普首屆總統任內對大陸商品加徵關稅時，許多陸企轉向東南亞國家，在越南設廠或透過泰國等地轉運商品至美國。但這回川普對越南等國也加諸最高達46%的對等關稅，可能會有更多訂單轉往印度出口商。

然而，印度不同於東南亞，當局對中國投資設有限制，使得陸企難以在當地設廠、或經由印度轉運商品至美國。薩海指出，陸企在廣交會上，主要希望印度公司能以中國品牌、或與印度聯合品牌的方式，向美國供貨。

川普 關稅

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