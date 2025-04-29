川普高喊關稅助美發大財 聲稱有助年收入低於20萬美元民眾減稅

由於美國大眾日益擔憂總統川普的經濟政策，川普27日在真實社群發文，稱關稅政策有利於減輕民眾所得稅負擔，甚至免稅，還能讓美國「發大財」，最後貌似激動喊話「對外稅務局正在發揮作用」。

川普27日於自家社群媒體平台Truth Social發文說，「當關稅生效，許多人的所得稅將大幅減少，甚至可能完全不必繳稅。重點將側重年收入低於20萬美元的族群。」

川普也強調，關稅不僅能減輕稅務負擔，還能促使企業在美國建立更多工廠，創造大量就業機會。他接著用全大寫英文字母寫道：「美國發大財」，並稱「對外稅務局正在發揮作用」。

川普先前就曾表示，關稅收入可以取代所得稅，雖然經濟學家質疑他辦得到。路透報導，川普第二任就職前便預告，將成立一個名為「對外稅務局」的新部門，主要職能是徵收來自外國的關稅、稅費和其他收入。不過到目前為止，美國尚未正式成立「對外稅務局」。

川普的這番話引發廣泛關注，尤其對於年收入較低的美國民眾來說，這樣的稅務減免將帶來直接的經濟利益。川普27日在從紐澤西州高爾夫俱樂部返回華府的途中又表示：「我們將會賺很多錢，我們將為這個國家的人民減稅。」只不過他也補充說：「要花上一些時間才能做到這一點。」

川普想延長第一任期時2017年批准的所得稅減免措施。他還提議擴大減稅，包括小費和社會安全收入免稅，同時將企業稅率從21%降至15%。

在國會，共和黨4月初達成一項法案框架，將允許在十年內減稅高達5.3兆美元。川普的貿易顧問納瓦羅表示，川普關稅將產生比這個金額更多的收入，然而大多數經濟學家預測，關稅帶來的收入將遠少於此。

然而，美國企業界面對川普反覆不定的關稅政策，正設法削減支出。目前仍只有少數企業大舉裁員，但已開始減緩僱用新人，遇缺不補，並嚴控非必要性支出。

至於美國從4月初開始對中國產品加徵145%的關稅後，貨品交運量已劇減60%；目前美國消費者尚未感受到貨品短缺，但預估到5月中旬左右，由於數千家大小企業都必須重建庫存，屆時影響將開始顯現。