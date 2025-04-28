新加坡正與美談判 在藥品與晶片出口部分爭取讓步

中央社／ 新加坡27日綜合外電報導

新加坡副總理兼貿易與工業部部長顏金勇今天表示，新加坡正與美國協商在對美出口藥品部分爭取到讓步，同時確保新加坡還能進入美國的高階人工智慧（AI）晶片市場。

路透社報導，根據新加坡貿工部今天發布的逐字稿，顏金勇25日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）通話時，盧特尼克表達對於晶片出口管制的疑慮，「不只針對新加坡，而是整體而言」，他並表示希望探索「創意方式」來加強雙邊貿易。

顏金勇說：「我們藉此機會向盧特尼克部長解說新加坡的出口管制系統，以及我們過去如何持續與美國對口方在這塊領域進行合作，以不逾越各自法律為範圍。」

顏金勇還強調，新加坡不會容許企業利用在本地有業務來暗中破壞美國的出口管制。

針對美國總統川普（Donald Trump）揚言對新加坡藥品關稅伺候，顏金勇表示，藥品占新加坡對美國出口的逾10%，因此新加坡有必要在這方面尋求讓步。

他說：「我想這2塊領域非常重要，這也是我們會非常樂見在雙邊討論時能有所進展的部分。」

新加坡雖與美國簽有雙邊自由貿易協議，但仍面臨川普政府課徵10%關稅，儘管已比鄰近國家低許多。

新加坡政府已預警，依賴出口的國家經濟面臨不確定性，可能落入衰退及出現失業潮。

富有的新加坡今年首季國內生產毛額（GDP）較前季萎縮0.8%後，政府已將今年經濟成長率預估調降至0%至2%。

新加坡將於5月3日舉行國會大選。在經濟前景惡化下，生活成本壓力問題受到選民高度關注。

川普 關稅

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