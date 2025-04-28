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高關稅大陸撐不下去？ 美財長：說不定陸方會先打給我

高關稅大陸撐不下去？美財長：說不定陸方會先打給我

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財政部長貝森特。路透
美國財政部長貝森特。路透

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）28日表示，面對美國開徵高額的對中關稅，中國大陸是無法持續下去的，「說不定他們有一天會打給我。」

根據華爾街日報（WSJ）報導，美方在對等關稅90天的暫緩期限結束前，預計鎖定與18國談判，每周談判6國；針對無法達成協議的國家，美方到時將徵收對等關稅。

貝森特28日受訪時表示，接下來就看誰是有誠意來談判，誰沒有誠意。貝森特指出，現在有15至18個美國重要的貿易夥伴希望和美國談判，美國將暫時把中國大陸放到一邊；很多美國的亞洲貿易夥伴都表現出色，針對貿易不公平提出解決方案。

被問及有沒有可能致電中國大陸的對口，貝森特說，美國要觀察中國大陸的動向。但他認為，現行的關稅對中國大陸來說是無法持續下去的，「說不定他們有一天會打給我。」

貝森特說，中國大陸對美國的出口是美國出口到中國大陸的5倍，指中國大陸出口便宜、受補助的產品到美國對中國來說很重要，認為美國是中國經濟很重要的一環。

貝森特表示，在貿易談判的歷史中，都是貿易順差的國家失去的最多；他不擔心貨品短缺，很多零售業者已經預購存貨，接下來會看到市場出現彈性和替代商品，未來就看中國大陸多快會緩和情勢。

川普 關稅

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