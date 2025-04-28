日菲代表本周赴美談判 目標共同都是「零關稅」

日本和菲律賓本周都將派出談判代表前往美國協商對等關稅，而這兩國的目標都是要把美國關稅的稅率降到零。

路透報導，日本最高貿易談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正28日表示，確定將在30日再次前往美國進行第二輪的關稅協商，並將繼續要求美國全面取消關稅。

赤澤表示，「（我們的）立場完全沒有改變」，不會為了換取汽車業利益而犧牲日本的農產品。

彭博報導，菲律賓貿工部長羅克（Cristina Roque）則預計29日前往美國，與美國商務和貿易官員會面，隨行的還有菲律賓總統投資和經濟事務特別助理吳詩澤（Frederick Go）。

羅克28日表示，菲國將尋求把美國關稅稅率從美國總統川普先前宣布的17%降至零，「我們希望得到對我們來說最好的結果，目標是達到真正的調降關稅，這樣我們才能擁有貿易優勢」。

雖然菲國面臨的美國關稅並不像其他亞洲鄰國那麼高，例如泰國面臨的稅率為36%、越南則為46%，但菲國仍期盼在90天的關稅暫緩期間和美國達成更好的協議。

羅克上周已表示，菲國將嘗試進口更多美國的農產品，像是黃豆和冷凍肉品，但任何的增加採購都將必須和國內農業部門取得供需平衡。菲國政府也正考慮擴大出口半導體、椰子和芒果到美國。

羅克說：「他們（美國）可能還會對我們有其他要求，我們只有到了那裡才會知道。」