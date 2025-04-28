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南韓6/3總統大選 官員排除選前與美達成關稅協議

中央社／ 韓國世宗市28日綜合外電報導
路透社報導，前總統尹錫悅（圖）因去年12月短暫實施戒嚴而被彈劾下台，南韓將於6月3日提前舉行下屆總統大選。（美聯社）
路透社報導，前總統尹錫悅（圖）因去年12月短暫實施戒嚴而被彈劾下台，南韓將於6月3日提前舉行下屆總統大選。（美聯社）

韓國定於6月3日舉行總統大選。1名首爾政府高階官員今天排除在選前與華府達成貿易協議的可能性，同時示警，即使想在7月初前敲定協議也非易事。

路透社報導，前總統尹錫悅因去年12月短暫實施戒嚴而被彈劾下台，韓國將於6月3日提前舉行下屆總統大選。

華府正努力在7月8日對等關稅豁免到期前，達成一系列貿易協議，並優先與日本、韓國和印度等主要貿易夥伴和盟友進行談判。

韓國產業通商資源部次官（副部長）樸成澤（ParkSung-taek）今天告訴媒體記者，韓美要在5月底或6月初敲定全面貿易協議，「理論上不可能」。

樸成澤表示：「我們已在最近的會談中向美方充分說明我國政治局勢。美方也理解，韓國特殊政治局勢可能成為談判的局限因素。」

他指出：「坦白說，儘管美國總統川普（DonaldTrump）有所期待，我認為談判若要在未來70天內取得一些成果，將面臨高度挑戰。」

川普 關稅

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