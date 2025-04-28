南韓6/3總統大選 官員排除選前與美達成關稅協議
韓國定於6月3日舉行總統大選。1名首爾政府高階官員今天排除在選前與華府達成貿易協議的可能性，同時示警，即使想在7月初前敲定協議也非易事。
路透社報導，前總統尹錫悅因去年12月短暫實施戒嚴而被彈劾下台，韓國將於6月3日提前舉行下屆總統大選。
華府正努力在7月8日對等關稅豁免到期前，達成一系列貿易協議，並優先與日本、韓國和印度等主要貿易夥伴和盟友進行談判。
韓國產業通商資源部次官（副部長）樸成澤（ParkSung-taek）今天告訴媒體記者，韓美要在5月底或6月初敲定全面貿易協議，「理論上不可能」。
樸成澤表示：「我們已在最近的會談中向美方充分說明我國政治局勢。美方也理解，韓國特殊政治局勢可能成為談判的局限因素。」
他指出：「坦白說，儘管美國總統川普（DonaldTrump）有所期待，我認為談判若要在未來70天內取得一些成果，將面臨高度挑戰。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言