美中關稅談判要過他這關！路透：陸「經濟沙皇」何立峰轉變引注目

路透報導，中國大陸國務院副總理何立峰是習近平執掌經濟政策的首席官員，儘管初上任時給人拘謹像人機、幾乎不懂英語且官僚味十足的印象，但如今已蛻變為懂得如何吸引西方企業高層的要角。眼下美中因關稅戰陷入僵局，美國總統川普宣稱雙方已展開談判，中方則矢口否認，路透認為，若要化解，關鍵管道很可能就是這位「美中經貿沙皇」。

路透過去一年訪問曾與何立峰會晤的13名外國投資人與外交官，他們形容70歲的何立峰從一位「講話像ChatGPT的人機」、英語能力幾乎為零、習慣照本宣科的中共官員，蛻變為一位更懂得吸引西方企業高層、自信且令人印象深刻的人物。

何立峰過去一年至少與外國人士舉行60場會晤，相較他在2023年3月就任副總理至2024年3月間舉行45場會晤穩定增加。

一名了解今年3月「中國發展高層論壇」的人士指出，何立峰在美國企業高層之間聲譽有所提升，部分原因是，在美國局勢混亂之際，中國領導層顯得格外可預測且自信。

然而，多位受訪人士透露，何立峰並非政策創新者。他先前曾擔任中國重要的宏觀經濟規畫機構負責人，負責制定產業政策，並且在多次與外國人士的會晤中，一再為北京以出口為導向的成長策略辯護。還有三名人士描述，何立峰在其他場合也多次駁斥外界對中國產能過剩的批評。

一名美國商界人士表示，何立峰支持加強製造業而非刺激內需，是習近平推動「打造數兆美元順差」目標的「主要副手」。

華府智庫大西洋理事會全球中國中心資深研究員宋文笛表示，在日常層面，何立峰將致力於捍衛中國的貿易順差，「很難想像何立峰會在貿易順差問題上軟化立場，因為這對中國的創造就業至關重要」。

何立峰擁有廈門大學經濟博士學位，由於過去專注國內事務，因此在負責中國涉外經濟事務時經歷一段適應期。

去年7月，何立峰在一場向美方高層簡報的重要經濟政策會議上精神不振，表現令美國企業高層感到失望。

不過，該人士也指出，何立峰在闡述北京經濟立場及履行協助承諾方面展現罕見的執行力，這是許多未能與習近平保持密切關係的官員所做不到的。

另一位今年曾與何立峰會面的外國官員則表示，何立峰非常清楚中國現下的經濟問題，而且給出頗具深度的分析。

路透先前報導，何立峰從家鄉福建省的地方體系逐步晉升，習近平也在1990年代到2000年代初期於福建擔任地方官員。何立峰就在那段期間成為習近平的親信，甚至出席他的婚禮。

2009年，何立峰調任天津，因推動大規模市區重建和高額基建，雖讓城市外觀煥然一新，卻也拉高債務，被當地人稱為「何大拆」。

新加坡國立大學中國問題專家吳木鑾曾在福建擔任記者時與何立峰有過接觸，他形容何立峰是「一位典型的地方官僚，也是非常典型的習近平門生」。

他補充說，何立峰「最優先的任務是落實習近平的指示，因此他更多是以下屬的角色存在」。