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陸企如何規避高關稅完成美國訂單？找印度出口商幫忙

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
一些陸企在廣交會上接洽印度出口業者，洽談幫忙完成對美國客戶的訂單。路透
一些陸企在廣交會上接洽印度出口業者，洽談幫忙完成對美國客戶的訂單。路透

一些位於中國大陸的企業因為受到美國關稅衝擊，現在正接洽印度出口商代為完成訂單，協助他們留住美國客戶，因應這場在全球商業引發巨大震盪的貿易戰。

印度出口商聯合會總幹事薩海（Ajay Sahai）表示，在廣州舉行、將持續到5月5日的廣交會（中國進出口商品交易會），陸企洽談一些印度業者，希望能代為向美國客戶供貨。作為銷售報酬，印度業者以佣金方式支付給陸企。

目前，多數輸美的中國進口品被課徵145%的關稅，相較下，印度出口到美國的商品目前僅被徵收10%關稅，但如果美國總統川普在90天的暫緩期結束後恢復執行對等關稅，那麼印度輸美商品稅率將在7月被調升至26%。

川普在第一個總統任內對大陸商品加徵關稅時，許多大陸出口業者曾轉向東南亞國家，在越南設廠，或透過泰國等地轉運商品至美國。但這回，川普對越南等國也加諸46%的對等關稅，因此，印度出口商可能會見到更多訂單透過他們的管道完成。

然而，與東南亞國家不同的是，印度政府對中國投資仍設有限制，使得陸企難以在印度設廠或經由印度出口商品把產品出貨到美國。薩海指出，在廣交會上，陸企主要希望印度公司能以中國品牌名義，或與印度品牌聯合品牌的方式，向美國供貨。

薩海補充說，印度出口業者接洽的多數洽談要求，大多來自手工具類、電子產品和家電等產業，並表示希望部分美國買家未來能直接與印度供應商洽談合作。至於中國公司可收取的佣金，將由買家與供應商進行協商。

位於賈朗達爾（Jalandhar）的OayKay Tools公司製造落錘鍛造機、冷軋機等工具，目前正與一些位於中國的美國公司及陸企洽談，計劃供應美國市場。

OayKay Tools出口主管阿格拉沃爾表示：「大約有四到五家公司接洽了我們。他們有自己的品牌形象要維持，因此必須持續服務客戶。」

另一家希望藉美中僵局擴大業務的印度企業是Victor Forgings公司，該公司從1954年起生產如鉗子、鋸弓和鐵鎚等手工具。該公司合夥人庫瑪說，「不僅有中國供應商找我們代為向美國客戶供貨，也有一些在中國設廠、因高額關稅而無法供貨的美國公司主動聯繫我們。」

庫瑪說，該公司計劃擴廠並增設兩座製造廠，以滿足激增的需求。他還表示，一些美企願意與印度企業分享技術知識，以便擴大在印度的業務。

川普 關稅

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