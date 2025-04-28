川普喊「對外稅務局」助美發大財！揭關稅戰可望讓年收650萬以下免稅
美國總統川普27日在真實社群發文，稱關稅政策有利於減輕民眾所得稅負擔，甚至免稅，還能讓美國「發大財」，最後貌似激動喊話「對外稅務局正在發揮作用」。
川普在貼文中表示，年收入低於20萬美元（約650萬台幣）甚至有可能完全免除所得稅。
川普強調關稅不僅能減輕稅務負擔，還能促使企業在美國建立更多工廠，創造大量就業機會。他接著用大寫表示：「美國發大財」，並稱「對外稅務局（External Revenue Service）正在發揮作用」。
路透報導，川普第二任就職前便預告，將成立一個名為「對外稅務局」的新部門，主要職能是徵收來自外國的關稅、稅費和其他收入。不過到目前為止，美國尚未正式成立「對外稅務局」。
川普的這番話引發廣泛關注，尤其對於年收入較低的美國民眾來說，這樣的稅務減免將帶來直接的經濟利益。
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